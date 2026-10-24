112 रन पर गिर गए थे 6 विकेट, फिर दूसरे T20I में तिलक और नीतीश ने न्यूजीलैंड के जबड़े से कुछ यूं छीन ली जीत

New Zealand vs India 2nd T20I Highlights: शनिवार को खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में तिलक वर्मा ने सिर्फ 26 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से यादगार जीत दर्ज की. एक समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 70 रन हो गया था, लेकिन तिलक ने टीम को एक गेंद शेष रहते जीत दिला दी.

तिलक को नीतीश कुमार रेड्डी का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने 13 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए. इन दोनों ने मिलकर जोरदार पलटवार किया और 181 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया. सातवें विकेट के लिए उनकी इस अटूट साझेदारी ने मैच का पासा ही पलट दिया और भारत को 19.5 ओवर में 6 विकेट पर 181 रनों तक पहुंचा दिया.

तिलक की पारी में 6 चौके और एक छक्का

तिलक ने अपनी मैच जिताऊ पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया और 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. रेड्डी ने उनका बखूबी साथ दिया और एक चौका व एक छक्का जड़ा. दोनों ने मिलकर सिर्फ 30 गेंदों में नाबाद 69 रन जोड़े, जिससे भारत ने एक शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जब मिशेल सेंटनर ने अपने 4 ओवरों में 21 रन देकर 4 विकेट चटकाते हुए भारत के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया.

संजू सैमसन (14) को जैकब डफी ने आउट किया, जबकि वैभव सूर्यवंशी (4) को नाथन स्मिथ ने पवेलियन भेजा. अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर 27 रन बनाए (3 चौके और 1 छक्का), लेकिन वे भी सेंटनर का शिकार बने. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर केवल 7 रन ही बना सके और सेंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद सेंटनर ने अक्षर पटेल (11) को भी आउट कर दिया, जिससे भारत की स्थिति 10.5 ओवर में 5 विकेट पर 70 रन हो गई.

हालांकि, नमन धीर ने 17 गेंदों पर आक्रामक 31 रन (एक चौका और 3 छक्के) बनाकर भारत की उम्मीदों को फिर से जगाया. उन्होंने तिलक के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, लेकिन 15वें ओवर में वे भी सेंटनर का शिकार हो गए.

चूंकि भारत को निचले क्रम के बल्लेबाजों से भी अच्छे योगदान की जरूरत थी, ऐसे में तिलक ने संयम बनाए रखा और लगातार बाउंड्री लगाते हुए जरूरी रन रेट को काबू में रखा. रेड्डी के समय रहते किए गए पलटवार ने यह सुनिश्चित किया कि मैच पर भारत की पकड़ बनी रहे. इस अटूट साझेदारी ने एक रोमांचक आखिरी ओवर में भारत को जीत दिलाई. एक समय जब भारत के पांच विकेट गिर चुके थे, तब जीत की उम्मीद बहुत कम लग रही थी, लेकिन इस साझेदारी ने लक्ष्य हासिल करने में मदद की.

इससे पहले, भारत ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स के अर्धशतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 180 रन बनाए. फिलिप्स ने 43 गेंदों में 70 रन बनाए, जबकि जैकब्स ने 46 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया. इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी करके न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबारा.

भारतीय गेंदबाजों की शानदार शुरुआत के कारण न्यूजीलैंड का स्कोर छठे ओवर तक 3 विकेट पर 41 रन हो गया था. इसके बाद फिलिप्स और जैकब्स ने संभलकर खेलते हुए पारी को स्थिर किया और बाद के ओवरों में तेजी से रन बनाए. भारत को पहली सफलता दूसरे ओवर में मिली, जब अर्शदीप सिंह ने टिम सीफर्ट (7 रन) को आउट किया. इसके बाद प्रिंस यादव ने फिन एलन (16 रन) को पवेलियन भेजा, और भुवनेश्वर कुमार ने डेरिल मिशेल (6 रन) को आउट किया. तीसरे ओवर के खत्म होने तक न्यूजीलैंड 2 विकेट पर 18 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था.

छठे ओवर में एलन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट पर 41 रन हो गया था, जिससे पारी को फिर से संवारने की जिम्मेदारी फिलिप्स और जैकब्स पर आ गई. दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड 14वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंच गया और एक मजबूत फिनिश की नींव रखी. फिलिप्स ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए. अंत में, उन्होंने कुल 4 चौके और 4 छक्के जड़े.

वहीं, जैकब्स ने 40 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया और फिलिप्स के आक्रामक खेल का बखूबी साथ दिया. चौथे विकेट के लिए हुई इस साझेदारी में 69 गेंदों पर 100 से ज्यादा रन बने. शुरुआती झटकों के बाद, इन दोनों बल्लेबाजों ने मौकों का फायदा उठाते हुए पारी को फिर से खड़ा किया. 18वें ओवर में फिलिप्स आउट हो गए; उन्हें अर्शदीप की गेंद पर नमन धीर ने कैच किया. इस विकेट के साथ ही 157 रनों की साझेदारी का अंत हुआ. इसके कुछ देर बाद जैकब्स भी आउट हो गए; उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी ने 58 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा. इस तरह न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 165 रन हो गया.

अर्शदीप भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए. प्रिंस ने 30 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि भुवनेश्वर ने 50 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. अक्षर पटेल काफी किफायती रहे; उन्होंने अपने 4 ओवर में 28 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. नीतीश रेड्डी ने 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया. अंत में माइकल ब्रेसवेल ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले- एक चौका और एक छक्का जड़ा- जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ने आखिरी 2 ओवरों में 23 रन जोड़े और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गया.

भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र.

न्यूजीलैंड टीम: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी.