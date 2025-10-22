Women's World Cup 2025: पाकिस्तान के विश्व कप से बाहर होने के बाद भारतीय टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में, समझिए पूरा गणित

Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप में तीन टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अब भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में चौथी टीम कौन होगी जो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाने में सफल रहेगी. भारतीय टीम को अब दो मैच और खेलने हैं.भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अपने दोनों आखिरी मैच हर हाल में जीतने होंगे. आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, भारत, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका तीन टीमें हैं जो अब भी सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में हैं. गुरुवार को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाला मुकाबला इन तीनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा. ऐसे में जानते हैं भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा. जानिए सेमीफाइल का गणित.

भारतीय टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में

अब सेमीफाइल की रेस में भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई है. भारत के 5 मैचों में 4 प्वाइंट हैं. न्यूजीलैंड के 5 मैचों में 4 तो वहीं, श्रीलंका के 6 मैचों में 4 प्वाइंट हैं. भारत को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने हैं. दोनों मैच जीतने के बाद भारतीय टीम आसानी के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. अगर भारत को कीवी टीम हरा देती है तो फिर आगे की राह मुश्किल हो जाएगी. ऐसे में भारत को अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से हर हाल में जीतना होगा और साथ ही यह दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड टीम अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हर हाल में हार जाए.

न्यूजीलैंड की टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में

दूसरी ओर अगर न्यजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाता है तो सेमीफाइल में पहुंच जाएगी. यदि कीवी टीम को भारत हरा देती है तो न्यूजीलैंड को अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराना होगा और यह उम्मीद करनी होगी कि भारतीय टीम अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से हार जाए. तब जाकर कीवी टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो पाएगा.

श्रीलंका की टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में

श्रीलंकाई टीम को यह उम्मीद करनी होगी कि भारतीय टीम अपना दोनों मैच हार जाए और दूसरा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से हार जाए. ऐसे में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका अगले राउंड के लिए अपना रास्ता साफ कर पाएगी. लेकिन श्रीलंका के लिए यह सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है.