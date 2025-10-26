IND(W) vs BAN(W): भारत की भिड़ंत बांग्लादेश के साथ, किसका पलड़ा भारी? पिच से लेकर प्लेइंग 11 तक, सब कुछ जाने

India Women vs Bangladesh Women, ICC Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला आज (26 अक्टूबर) भारत और बांग्लादेश महिला टीम के बीच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच महज औपचारिकता भर है. क्योंकि भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल राउंड के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि बांग्लादेशी महिला टीम का प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में कुछ खास नहीं रहा था. यही वजह है कि वह अपने आखिरी मुकाबले से पूर्व ही सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. भारतीय महिला टीम की कोशिश रहेगी कि वह ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर अहम मुकाबलों से पूर्व अच्छी लय हासिल करे. वहीं विपक्षी टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट से सम्मान के साथ विदाई ले.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

अहम मुकाबले से पूर्व बात करें दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के इतिहास के बारे में तो यहां भारतीय महिला टीम का पलड़ा बांग्लादेशी महिला टीम के खिलाफ भारी नजर आता है. दोनों टीमों के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 8 वनडे मैच खेले गए हैं. इस बीच भारतीय महिला टीम को 6 मुकाबलों में कामयाबी मिली है. जबकि बांग्लादेशी महिला टीम महज एक मैच जीत पाई है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है.

पिच का मिजाज

दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला आज नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. बताया जा रहा है मैच से एक दिन पूर्व संध्या काल के दौरान पिच बारिश की वजह से ढकी रही. रविवार यानी की आज भी शाम को बारिश का अनुमान है. डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में आमतौर पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है, जबकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत से ही मूवमेंट हासिल होने लगती है.

संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

बांग्लादेश: फरगाना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, निशिता अख्तर और मारुफा अख्तर.

