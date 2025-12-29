विज्ञापन
'एशिया कप ट्रॉफी लेनी है, तो भारत को यह करना ही होगा', बेशर्मी पर उतरा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी

India vs Pakistan: मोहसिन नकवी की वॉर्निंग के बाद दोनों के बीच बीच चला आ रहा विवाद एक नए ही स्तर पर जाने की उम्मीद है. पीसीबी चेयरमैन ने बहुत कुछ बोला है

Read Time: 3 mins
BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अब इस विवाद से सलीके से निपटना होगा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पिछले दिनों खेले गए एशिया कप की विजेता ट्रॉफी को निहायत ही बेशर्मी और जिद पर अड़ गए हैं. उन्होंने दोहराया है कि अगर भारत टी20 एशिया कप 2005 की ट्रॉफी चाहता है, तो उसे यह ट्रॉफी दुबई में उनसे ही लेनी होगी. मोहसिन नकवी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से कहा, 'ट्रॉफी सौंपने को लेकर यथास्थिति बनी हुई है. अगर भारत ट्रॉफी चाहता है, तो उसे अपने कप्तान को दुबई भेजना होगा और मुझसे ट्रॉफी लेनी होगी.'

भारत ने 28 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. खिताबी जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से ट्रॉफी अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के दुबई स्थित ऑफिस में रखी है. नकवी ने दावा किया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष के तौर पर ट्रॉफी सौंपने का अधिकार उन्हें ही है.

इसके साथ ही नकवी ने कहा कि पाकिस्तान जूनियर एशिया कप में भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों के खराब व्यवहार को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से शिकायत करेगा. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बातचीत में नकवी ने कहा, 'हम आईसीसी को एक पत्र लिखकर जूनियर एशिया कप के फाइनल के दौरान भारतीय जूनियर खिलाड़ियों के व्यवहार के बारे में शिकायत करेंगे, जो स्वीकार्य नहीं था.'

भारत के टी20 कप्तान यादव ने एशिया कप में टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. नकवी ने कहा कि भारत के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और अगर वे हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, तो सब कुछ बराबरी के आधार पर होगा. इस मामले पर नकवी ने कहा, 'अगर भारत अपने खिलाड़ियों को हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं देता है, तो इससे बराबरी के आधार पर निपटा जाएगा और कोई समझौता नहीं होगा.हमें उनसे हाथ मिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है.'

Suryakumar Ashok Yadav, India, Pakistan, Cricket, Asia Cup 2025
