IND U19 vs PAK U19: जब भारत को मिल रही थी शिकस्त, तब स्टेडियम में क्या रहे थे मोहसिन नकवी?

अंडर 19 एशिया कप 2025 (Under 19 Asia Cup 2025) का फाइनल मुकाबला बीते रविवार (21 दिसंबर) को भारत अंडर 19 टीम और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच दुबई स्थित आईसीसीए स्टेडियम में खेला गया. जहां पाक अंडर 19 टीम को 191 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली. मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास (Sameer Minhas) रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 113 गेंद में 152.21 की स्ट्राइक रेट से 172 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी खेली. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 19 चौके और 9 बेहतरीन छक्के देखने को मिले. इस मैच जिताऊ प्रर्दशन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया. यही नहीं वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे. जिसके के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' से भी सम्मानित किया गया.

दुबई में काफी खुश नजर आए मोहसिन नकवी

मैच के दौरान एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को भी स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया. इस दौरान वह पाक टीम का प्रदर्शन देख काफी खुश नजर आए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखा गया.

Mohsin Naqvi enjoying the defeat of India live 😭😭 pic.twitter.com/Hi53IbDsNb — Hassan Abbasian (@HassanAbbasian) December 21, 2025

आपको बता दें कि मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के समापन के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया.

नकवी के मुस्कुराने की वजह

सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी की एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. जहां वह पाकिस्तान की स्थिति को देख काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं.

दरअसल, कैमरामैन ने उनकी जब यह तस्वीर ली तब भारतीय टीम का स्कोर 23.4 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 121 रन था. शेष बचे 158 गेंदों में टीम को 227 रनों की दरकार थी और हाथ में केवल 1 विकेट शेष था. ऐसे में ग्रीन टीम की जीत सुनिश्चित थी. यही मुख्य वजह रही कि वह अपने टीम का प्रदर्शन देख काफी खुश नजर आ रहे थे.

यह भी पढ़ें- भारतीय महिला टीम की तरफ से किन 10 बल्लेबाजों ने T20I में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन? मंधाना ने रच दिया इतिहास