Ducati XDiavel V4 भारत में लॉन्च, MotoGP पावर के साथ आई सबसे स्टाइलिश स्पोर्ट क्रूज़र

Ducati India ने 29 दिसंबर 2025 को भारत में अपनी बिल्कुल नई XDiavel V4 लॉन्च कर दी है. इस बाइक में स्पोर्ट्स क्रूज़र जैसा आराम और सुपरबाइक वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. नई XDiavel V4 को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है. पहली नज़र में ही इसके बोल्ड शेप और चार एग्जॉस्ट आउटलेट ध्यान खींचते हैं. फ्यूल टैंक का मस्कुलर लुक और इसके नए मटैलिक कलर बर्निंग रेड और ब्लैक लावा इसे बेहद प्रीमियम बनाते हैं. फुल-LED लाइट्स, डबल C प्रोफाइल DRL और डायनामिक इंडिकेटर्स बाइक को फ्यूचरिस्टिक पहचान देते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते ही मिलने वाला वेलकम इफेक्ट इसकी लग्ज़री फील को और बढ़ा देता है.

XDiavel V4 में और क्या है खास चलिए जानते हैं:-

1. Ducati XDiavel V4 में 1,158cc V4 ग्रैंटटरिज्मो इंजन है, जो 168 हॉर्सपावर और 12.8 kgm का टॉर्क देता है.

2. इस इंजन की मेजर सर्विस इंटरवल 60,000 किलोमीटर है, जो इंडस्ट्री में काफी आगे माना जाता है.

3. 229 किलो के केर्ब वेट के साथ XDiavel V4, अपने पिछले मॉडल से हल्की है.

4. यह बाइक 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तीन सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है.

5. XDiavel V4 में चार राइडिंग मोड - स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और वेट.



6. इसी के साथ बाइक में Ducati ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, ABS कॉर्नरिंग, क्विक शिफ्टर और लॉन्च कंट्रोल जैसी हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मिलती है.

7. 6.9 इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और Ducati Link App सपोर्ट इसे पूरी तरह मॉडर्न बनाते हैं.

8. Ducati XDiavel V4 भारत में दो मेटैलिक रंगों में उपलब्ध है. पहला बर्निंग रेड और दूसरा ब्लैक लावा.

9. Burning Red वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 30,88,700 रुपये रखी गई है.

10. Black Lava वेरिएंट की कीमत 31,19,700 रुपये रखी गई है.