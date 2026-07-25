Vaibhav Sooryavanshi: दूसरे टी-20 में वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका, ऐसा कारनामा करते ही रच देंगे इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi, IND vs ZIM 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा टी-20 मैच हरारे में आज खेला जाएगा. पिछले मैच में 15 साल के वैभव ने केवल 19 गेंद पर 50 रन की पारी खेली थी. अपनी अर्धशतकीय पारी में वैभव ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे. अब दूसरे टी-20 में वैभव से एक और ऐसी ही पारी की उम्मीद है. बता दें कि पहले टी-20 में वैभव सबसे कम उम्र में अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने थे. वहीं, अब उनके पास टी-20 में 150 छक्के पूरा करने का मौका होगा. अबतक 143 छक्के वैभव लगा चुके हैं. वैभव 7 छक्के लगाकर टी-20 में सबसे कम उम्र में 150 छक्के लगाने का महारिकॉर्ड बना सकते है. वैसे, जब-जब वैभव मैदान पर 20 से 30 गेंद तक खेल लेते हैं तो उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हो जाते हैं. ऐसे में दूसरे मैच में भी उनसे ऐसे ही करिश्मा की उम्मीद है.
भारत Vs ज़िम्बाब्वे दूसरा T20I: मैच:
- ज़िम्बाब्वे बनाम भारत, दूसरा T20I
- तारीख: शनिवार, 25 जुलाई 2026
- समय: शाम 4:30 बजे (IST)
वेन्यू: हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20I: प्लेइंग 11 बदलाव की संभावना न के बराबर
सीरीज के पहले मैच में जीत के बाद भारत के उसी प्लेइंग XI के साथ उतरने की उम्मीद है. टीम में चोट की कोई नई समस्या नहीं है और श्रेयस अय्यर के उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बने रहने की संभावना है. वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे. मयंक यादव ने पहले मैच में शुरुआती सफलता दिलाकर प्रभावित किया था, और भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और रवि बिश्नोई के अपनी जगह बनाए रखने की उम्मीद है.
भारत संभावित 11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव। भारत क्रिकेट जर्सी
जिम्बाब्वे संभावित 11: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी
भारत के जिम्बाब्वे दौरा
|मैच
|तारीख
|वेन्यू
|समय (IST)
|पहला T20I
|23 जुलाई, 2026 (गुरुवार)
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
|शाम 4:30 बजे IST
|दूसरा T20I
|25 जुलाई, 2026 (शनिवार)
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
|शाम 4:30 बजे IST
|तीसरा T20I
|26 जुलाई, 2026 (रविवार)
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
|शाम 4:30 बजे IST
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