IND vs ZIM, 2nd T20I FREE Live Telecast: आज कितने बजे शुरू होगा मैच, भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे Live

Zimbabwe vs India Free live stream in India:भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. पहले टी20 में टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा और भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. भारतीय टीम दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. पहले टी20 में मिली जीत में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला से अहम योगदान रहा. उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर नाबाद रहे.

वहीं, गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट चटकाए। मयंक ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन खर्च किए, जिसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की यह पहली जीत भी रही. हरारे की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के मुफीद नजर आई थी. शुरुआती ओवरों में पिच से तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिली थी. वहीं, बाद में पिच पहली पारी के मुकाबले बल्लेबाजी के लिए थोड़ा आसान दिखाई दी थी. शनिवार को भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

कब और कहां खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 25 जुलाई को खेला जाएगा.

भारत में कितने बजे से देख पाएंगे दूसरा टी-20 मैच ?

यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, शाम 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. वहीं, टॉस आधा घंटे पहले होगा.

कहां देख पाएंगे भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले का टेलीकास्ट आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों पर देख सकेंगे। वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ आप फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर ले सकेंगे.

भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे दूसरा टी-20 मैच ?

भारत में फैन्स DD स्पोर्ट्स पर मैच का लुत्फ फ्री में उठा सकते हैं.

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, इनोसेंट कैया और तफदजवा त्सिगा

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

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