IND vs WI: 'मियां मैजिक' Mohammed Siraj का तहलका, साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने गेंदबाज बने

India vs West Indies, 2nd Test: दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में सिराज ने ये खबर लिखे जाने तक तीन विकेट लिए हैं. 

  • सिराज ने 2025 में 8 टेस्ट मैचों में 37 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का स्थान प्राप्त किया है
  • सिराज की गेंदबाजी औसत 26.64 है और उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट लेने का प्रदर्शन किया है
  • ब्लेसिंग मुज़राबानी ने 9 मैचों में 36 विकेट लिए और एक पारी में सात विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है
IND vs WI, 2nd Test: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस साल करिश्माई फॉर्मे में, सिराज इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. सिराज ने इस साल कुल 37 विकेट हासिल कर लिए हैं. दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में सिराज ने ये खबर लिखे जाने तक तीन विकेट लिए हैं. 

मोहम्मद सिराज 

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप पर हैं. अब तक सिराज ने 8 मैच खेले हैं और 26.64 की औसत से 37 विकेट लिए हैं.  उनके इस आंकड़े में दो बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है.

एक कैलेंडर ईयर में मोहम्मद सिराज की ओर से सर्वाधिक टेस्ट विकेट

  • 2025 में 37* (15 पारी)
  • 2024 में 35 (25 पारी)
  • 2021 में 31 (19 पारी)
  • 2023 में 15 (11 पारी)
  • 2022 में 10 (8 पारी)
  • 2020 में 5 (2 पारी)
ब्लेसिंग मुज़राबानी (ज़िम्बाब्वे) - 36 विकेट

ज़िम्बाब्वे के स्टार तेज़ गेंदबाज़, ब्लेसिंग मुज़राबानी, इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. साल 2025 तक, मुज़राबानी ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं और 28.63 की औसत से 36 विकेट लिए हैं.  एक टेस्ट पारी में सात विकेट लेने वाले ज़िम्बाब्वे के पहले तेज़ गेंदबाज़ होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही दर्ज है. 

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 29 विकेट

ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क भी 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने अबतक 7 टेस्ट मैचों में 17.24 की औसत से 29 विकेट लिए हैं.

नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) - 24 विकेट

अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज़ी के लिए मशहूर नाथन लियोन इस सूची में चौथे नंबर पर हैं. साल 2025 में अबतक, लियोन ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 24.04 की औसत से 24 विकेट लिए हैं. उनके खाते में दो बार चार विकेट लेने का कमाल भी दर्ज है. 

जोमेल वारिकन (वेस्टइंडीज) - 23 विकेट

वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर जोमेल वारिकन इस सूची में 5वें नंबर पर मौजूद हैं.  उन्होंने इस साल अबतक  6 टेस्ट मैचों में 18.34 की औसत से 23 विकेट लिए हैं. उनके खाते में दो बार 5 विकेट हॉल दर्ज है. 

