राष्ट्रपति भवन में पुतिन को डिनर में परोसा गया अचारी बैंगन, केसर पुलाव, बेहद खास था पूरा मेन्यू

राजनीति की जमीन पर जब कूटनीति की बात होती है, तो स्वाद का भी अपना अलग असर होता है. दिल्ली दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्पेशल डिनर में भारत के पारंपरिक व्यंजनों की ऐसी थाली परोसी गई, जिसमें स्वाद, संस्कृति और मौसम की महक एक साथ सजी थी. डिनर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य मंत्री और गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे.

Завершающая часть программы Путина в Индии. Государственный прием pic.twitter.com/wdRsHvgzuP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 5, 2025

रूस में पुतिन के आवास क्रेमलिन की तरफ से की गई सोशल मीडिया पोस्ट में इस डिनर के मेन्यू की झलक दिखाई गई. इसके मुताबिक, डिनर के मेन्यू में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के खास व्यंजन शामिल थे. सूप में जहां सहजन के पत्तों और मूंग दाल से बना हल्का पौष्टिक सूप मुरुंगेलाई चारू था, वहीं एपेटाइजर में कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक की झलक शामिल थी.

एपेटाइजर में कश्मीरी स्टाइल अखरोट की चटनी के साथ मोरेल मशरूम की डिश गुच्ची डून चेटिन भी रखी गई थी. इसके अलावा काले चने के शिकमपुरी कबाब और चटनी के साथ वेजिटेबल झोल मोमो भी टेबल पर थे.

डिनर के मेन कोर्स में सर्दियों के प्रमुख पालक-मेथी-मटर के साग के अलावा जाफरानी पनीर रोल, तंदूरी भरवां आलू अचारी बैंगन और तड़के वाली पीली दाल शामिल थी. ड्राई फ्रूट से सजे साफरन पुलाव भी मेन्यू में था. रोटियों में मिस्सी रोटी, सत्तनाज रोटी, लच्छा परांठा के अलावा मगज नान और बिस्कुटी रोटी भी थी.

भारतीय खाना हो और मिठाई न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. इसलिए पुतिन के सामने बादाम का हलवा और केसर पिस्ता कुल्फी का भी ऑप्शन था. गुड़ संदेश, मुरुक्कू, शकरकंदी पापड़ी चाट, वेजिटेबल रायता भी मेन्यू में था. इसके अलावा गोंगुरा अचार, आम की चटनी और केले के चिप्स के साथ चटपटा स्वाद भी मौजूद था. पेय पदार्थों में अनार, संतरे के जूस भी थे.

