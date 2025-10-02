India vs West Indies, 1st Test: शुभमन गिल ने भारतीय प्लेइंग XI को लेकर लिया चौंकाने वाला फैसला, स्टार खिलाड़ी बाहर

India vs West Indies, India Playing 11: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की इलेवन में तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज हैं. तो वहीं, ऑलराउंडर के तौर पर नितीश रेड्डी को मौका मिला है. भारत की इलेवन में अक्षऱ पटेल को जगह नहीं मिली है. भारत की इलेवन में कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुदंर और जडेजा स्पिनर की भूमिका में नजर आने वाले हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत की टीम में दो ऑलराउंडर हैं. जडेजा और नितीश रेड्डी. बता दें कि वेस्टइंडीज ने भारत को आखिरी बार टेस्ट मैच में 23 साल और 25 टेस्ट मैच पहले हराया था

टॉस हारने पर क्या बोले शुभमन गिल

साल के अंत से पहले हमें चार टेस्ट (घरेलू मैदान पर) खेलने हैं और हम चारों जीतना चाहेंगे. तैयारी अच्छी रही है. सभी बेहतरीन लय में हैं, बस लाल गेंद के प्रति अपनी मानसिकता को ढालना है. यह बहुत अच्छी पिच लग रही है. टॉस हारने से निराश नहीं हूं, यह कवर्स के नीचे है और शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है. हमारे पास दो तेज़ गेंदबाज़ हैं. बुमराह और सिराज, तीन स्पिनर - जड्डू भाई, वाशिंगटन और कुलदीप, और ऑलराउंडर नितीश रेड्डी.

भारतीय प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन

तेज नारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स