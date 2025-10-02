IND vs WI, 1st Test, Day 1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा, लेकिन वेस्टइंडीज को इस बात से राहत मिल सकती है कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर पिछली सीरीज़ गंवा दी थी. क्या वेस्टइंडीज भी इस टेस्ट सीरीज में कोई सरप्राइज कर पाएगा? यह देखना काफी दिलचस्प होगा. मुकाबले के लिहाज से, यह वेस्टइंडीज के लिए कड़ी परीक्षा होगी, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली 9 टेस्ट सीरीज बिना कोई टेस्ट मैच गंवाए जीती हैं और वे इस जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेंगे. क्या वेस्टइंडीज कोई चौंकाने वाला प्रदर्शन कर पाएगा? (IND vs WI, 1st Test Live Scorecard)
भारत की संभावित प्लेइंग 11
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज
वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11
एलिक अथानाजे, तेजनारायण चंद्रपॉल, के एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शे होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, जेडिया ब्लेड्स, खैरी पियरे, और जेडन सील्स
India vs West Indies LIVE Score, 1st Test Match Day 1, Straight from (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad)
India vs West Indies LIVE Score: अहमदाबाद के आंकड़ें
अब तक इस मैदान पर 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें 4 बार पहली पारी खेलने वाली टीम जीती है, जबकि उतने ही मुकाबले चेज़ करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं.
India vs West Indies LIVE Score: भारत की टीम का पलड़ा भारी
पिछले एक दशक से भारत इस प्रतिद्वंद्विता में हावी रहा है. मेज़बान टीम ने बिना कोई मैच गंवाए लगातार 9 सीरीज़ जीती हैं. कुल मिलाकर, दोनों टीमों ने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें भारत ने 23, वेस्टइंडीज ने 30 और 47 मैच ड्रॉ रहे हैं.
India vs West Indies LIVE Score: 9 बजे होगा टॉस
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए देखा जा सकता है.
India vs West Indies LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच
भारत औऱ वेस्टइंडीज के बीत सीरीज का पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में आज खेला जाने वाला है.
