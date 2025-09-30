विज्ञापन
6 minutes ago

India vs Sri Lanka Women LIVE Score:  प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी की नजरें श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने पर है. महिला वनडे वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. (LIVE SCORECARD)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

श्रीलंका महिला प्लेइंग इलेवन: चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका राणावीरा

ICC Womens World Cup 2025 LIVE Updates: India Vs Sri Lanka Women LIVE Score Straight from (Barsapara Cricket Stadium, Guwahati ):

Sep 30, 2025 14:42 (IST)
India vs Sri Lanka LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Sep 30, 2025 14:39 (IST)
India vs Sri Lanka Women LIVE Score: श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

भारत के खिलाफ मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. 

Sep 30, 2025 14:17 (IST)
India vs Sri Lanka Women LIVE Score: भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंची श्रेया घोषाल

Sep 30, 2025 14:15 (IST)
IND vs SL Live: भारतीय महिला टीम का हालिया प्रदर्शन

भारतीय महिला टीम  ने हाल में वनडे क्रिकेट में औसत परफॉर्मेंस किया है. हाल ही में वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भारत ने खेला था. इस सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन सुपरस्टार स्मृति मंधाना का परफॉर्मेंस शानदार रहा था. 

Sep 30, 2025 14:12 (IST)
India vs Sri Lanka Women LIVE Score: भारत की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है

भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि चामरी अथापथु श्रीलंकाई टीम का नेतृत्व करेंगी. फैंस को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच यह मुकाबला कड़ा रहेगा.

Sep 30, 2025 14:09 (IST)
India vs Sri Lanka Women LIVE Score: देखें दोनों टीमों के खिलाड़ियों की लिस्ट

दोनों टीमें इस प्रकार है

भारतीय महिला टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी।

श्रीलंकाई महिला टीम : हसीनी परेरा, विश्मी गुनारत्ने, चामरी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, देवमी विहंगा, इनोका रणवीरा, नीलाक्षी डी सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, इमेशा दुलानी, अचिनि कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, पियमी वात्सला बदलगे और माल्की मादरा।

Sep 30, 2025 14:09 (IST)
India vs Sri Lanka Women LIVE Score: भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मैच में आज श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबला है. भारतीय महिला टीम श्रीलंका से काफी आगे है. इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा श्रीलंका पर भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. 

