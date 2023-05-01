महिला ODI में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब स्मृति मंधाना
-
-
-
-
-
अपने देश (घर) में सबसे ज्यादा शतक : मंधाना ने अभी तक भारत में 6 वनडे शतक लगाने में सफल रही हैं. घरेलू वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में मंधाना संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. टैमी ब्यूमोंट के नाम अपने देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टैमी ब्यूमोंट ने 7 शतक अपने देश में लगाए हैं.
-
एक साल में घर में सबसे ज्यादा रन: साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 6 पारियों में 549 रन बनाए हैं. क कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इस समय एमिली ड्रम के नाम है. एमिली ड्रम ने साल 2000 में 679 रन बनाए थे. 131 रन बनाते ही मंधाना इस रिकॉर्ड को अपना बना लेंगी.
-
-