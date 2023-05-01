महिला ODI में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब स्मृति मंधाना

अपने देश (घर) में सबसे ज्यादा शतक : मंधाना ने अभी तक भारत में 6 वनडे शतक लगाने में सफल रही हैं. घरेलू वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में मंधाना संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. टैमी ब्यूमोंट के नाम अपने देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टैमी ब्यूमोंट ने 7 शतक अपने देश में लगाए हैं.