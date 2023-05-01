विज्ञापन
महिला ODI में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब स्मृति मंधाना

  • महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक: स्मृति मंधाना को ग्रुप स्टेज में कम से कम सात मैच खेलने का मौका मिलेगा, ऐसे में अगर वह तीन शतक जड़ लेती हैं तो महिला वनडे इंटनरेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन जाएंगे.
  • एक साल में 1000 वनडे रन: मंधाना के पास महिला क्रिकेट में एक साल में 1000 वनडे रन बनाने का मौका होगा. इसके लिए 72 रन मंधाना और और बनाने होंगे. मंधाना ने साल 2025 में 14 पारियों में 928 रन बनाए हैं
  • सबसे तेज 5000 वनडे रन: मंधाना के नाम महिला वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने का मौका होगा. मंधाना अभी तक 108 वनडे पारियों में 4888 रन बनाए हैं.
  • अपने देश (घर) में सबसे ज्यादा शतक : मंधाना ने अभी तक भारत में 6 वनडे शतक लगाने में सफल रही हैं. घरेलू वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में मंधाना संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. टैमी ब्यूमोंट के नाम अपने देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टैमी ब्यूमोंट ने 7 शतक अपने देश में लगाए हैं.
  • एक साल में घर में सबसे ज्यादा रन: साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 6 पारियों में 549 रन बनाए हैं. क कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इस समय एमिली ड्रम के नाम है. एमिली ड्रम ने साल 2000 में 679 रन बनाए थे. 131 रन बनाते ही मंधाना इस रिकॉर्ड को अपना बना लेंगी.
  • बता दें कि महिला वर्ल्ड कप में मंधाना भारत की सबसे अहम बैटर होंगी. महिला वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से शुरू हो रहा है.
  • महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने वाली है. भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को श्रीलंका के कोलंबो में एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर होगी.
