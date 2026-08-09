IND vs SL Test Series: बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच खेलने वाले 5 खिलाड़ी, कोहली दूसरे नंबर पर, टॉप पर यह दिग्गज

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होनी है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर टीम इंडिया के श्रीलंका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. यह सीरीज इसलिए भी अहम है क्योंकि पड़ोसी देश के खिलाफ व्हाइट बॉश टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बनाए रखेगा. लेकिन अगर हार मिली तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो सकती है. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. अगर टीम इंडिया सीरीज जीतने में सफल हुई तो गिल विराट कोहली के साथ उस खास क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिसने इस आईलैंड का उसके घर पर सूपड़ा साफ किया हो. वहीं बात अगर दोनों देशों के बीच बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की करें तो इस लिस्ट में कोहली दूसरे नंबर पर है.

बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच खेलने वाले 5 खिलाड़ी

अर्जुन रणतुंगा : भारत-श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मुकाबलों में बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड अर्जुन रणतुंगा के नाम दर्ज है. उन्होंने भारत के खिलाफ श्रीलंका की ओर से कुल 13 टेस्ट मैच खेले. इन 13 टेस्ट मैचों में श्रीलंका को एक में भी जीत नसीब नहीं हुई. 13 मैचों में से श्रीलंका को 5 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 8 मुकाबले ड्रॉ रहे.

विराट कोहली: श्रीलंका के खिलाफ भारत की ओर से कप्तान के तौर पर सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ कुल 9 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम की अगुवाई की है. इस दौरान टीम को 6 मैचों में जीत मिली, जबकि सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

मोहम्मद अजहरुद्दीन: भारत और श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मुकाबलों में बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में मोहम्मद अजहरुद्दीन तीसरे नंबर पर काबिज हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कुल 8 मुकाबलों में टीम इंडिया की कप्तानी की. इस दौरान भारत को 5 मैचों में जीत मिली, जबकि 3 का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ.

एमएस धोनी: भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में एमएस धोनी चौथे नंबर पर मौजूद हैं. धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 6 मुकाबलों में भारत की अगुवाई की. इस दौरान भारतीय टीम को 3 मैचों में जीत मिली, जबकि एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे.

कपिल देव: भारत को पहला विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने श्रीलंका के खिलाफ बतौर कैप्टन कुल 6 मैचों में टीम की कप्तानी की. इस दौरान भारत ने 2 टेस्ट मैच जीते, तो एक में टीम को हार का सामना करना पड़ा.

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर दुलीप मेंडिस ने भी कप्तान के तौर पर भारत के खिलाफ श्रीलंकाई टीम की 6 मैचों में अगुवाई की.

कुमार संगाकारा ने भारत के खिलाफ 6 मैचों में कप्तानी का भार संभाला, लेकिन उनका रिकॉर्ड निराशाजनक रहा. श्रीलंका टीम को संगाकारा की कप्तानी में सिर्फ एक टेस्ट मैच में जीत मिली, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

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