Womens World Cup: भारत तीसरा बार फाइनल में, वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा

First Women's ODI World Cup final no Australia or England: महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से इसी स्टेडियम में 2 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. भारत और दक्षिण अफ्रीका में से कोई भी अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ऐसे में इस बार एक नया चैंपियन मिलना तय है.

पहली बार होगा ऐसा

वहीं महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी एक टीम फाइनल नहीं खेलेगी. महिलाओं का सबसे पहला वनडे वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने जीता था. महिला वर्ल्ड कप के अभी तक कुल 12 संस्करण हो चुके हैं और यह 13वां संस्करण है और यह पहला मौका होगा, जब फाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं होंगी.

फाइनल में भारत का रिकॉर्ड

पूर्व में भारतीय टीम 2005 और 2007 में वनडे विश्व कप का फाइनल खेल चुकी है. दोनों मौकों पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. 2005 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए वनडे विश्व कप में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था. ऑस्ट्रेलिया ने 215 रन बनाए थे. 216 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय टीम 46 ओवर में 117 रन पर सिमट गई थी और 98 रन से हारकर खिताब जीतने से चूक गई थी.

2017 विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था. भारत का फाइनल में मुकाबला इंग्लैंड से ही था. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए थे. 229 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 48.4 ओवर में 219 रन पर सिमट गई और 9 रन के मामूली अंतर से विश्व कप जीतने का मौका चूक गई.

दोनों को पहले खिताब का इंतजार

भारतीय टीम दो फाइनल खेल चुकी है. दक्षिण अफ्रीका पहली बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. ऐसे में दबाव में खेलने का अनुभव भारतीय टीम के पास ज्यादा है. भारतीय टीम को इसका फायदा फाइनल में मिल सकता है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर बड़ी जीत के साथ फाइनल में पहुंची है. ऐसे में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी. दोनों टीमें अपने पहले खिताब के लिए उतरेंगी, ऐसे में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. भारतीय टीम के पास तीसरे प्रयास में अपना पहला वनडे विश्व कप जीतने का मौका है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की बात करें तो, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लिचफिल्ड की 119 रन की पारी के दम पर 338 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद 127 और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 89 रन की पारी की बदौलत 48.3 ओवर में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

