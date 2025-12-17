IND vs SA 4th T20I: 'फॉग बना मैच ऑफ द मैच' धुंध के कारण रद्द हुआ मैच, सोशल मीडिया पर फैंस ने किए मजेदार कमेंट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया. तय समय के अनुसार मैच में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था.
लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. इस मैच के रद्द होने के शुरुआती संकेत तब मिले जब भारतीय अनुसार शाम 6:30 बजे होने वाला टॉस शुरू में 6:50 बजे तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन कोहरा कम न होने पर, शाम 7:30 बजे, 8:00 बजे, 8:30 बजे और 9:00 बजे निरीक्षण किए गए. रात 9:25 बजे बल्लेबाज की क्रीज से फ्लडलाइट्स को देखा गया, जिसके बाद स्थानीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे मैच रद्द कर दिया.
भारत में फॉग इतना चला हैं कि आज उसके चलते मैच को रद्द करना प़डा... ( इस फॉग में गैस हैं )#INDvSA 4th T20 | Lucknow t20 has been called off due to excessive fog. #Lucknow #T20 #IndianCricket pic.twitter.com/MkT0sS5rtB— News Jagat (@apakanewsjagat) December 17, 2025
Man of the Match: The Fog. 🌫️🏆— Bishwajit Satpathy (@ImBishwajit9) December 17, 2025
Unbeatable performance tonight. Covered every blade of grass and didn't give the players a chance.
See you at the next one! 👋😂 #INDvSA #Lucknow pic.twitter.com/NIsJ1dwOGe
लखनऊ का अंदाज़ नवाबी है,— ®️Rajat (@RajatAmbedkar95) December 17, 2025
लेकिन हवा का मिज़ाज बिल्कुल नहीं . . .
AQI is hazardous.
People are talking about cricket, this is a public health emergency.#INDVSSA#Lucknow #AQI pic.twitter.com/xY39o6ka1H
ITC fans right now#Lucknow pic.twitter.com/ei2rP5QMgh— X content creator (@D_Mayur_P) December 17, 2025
Done and dusted. The match has been officially called-off. #INDvsSA #Lucknow pic.twitter.com/ZNcV1PQqEa— Dr Yash Kashikar (@yash_kashikar) December 17, 2025
Sanju Samson right now 😂#INDvsSA #Lucknow pic.twitter.com/AioAiGRBHQ— Shivam Prajapati (@shiv880825) December 17, 2025
Fourth T20 I between #INDvsSA is likely to be canceled (abandoned) due to dense fog in #Lucknow. You can see white colour of the fog nearby Lucknow. #SAvsIND #INDvSA #Lucknowweather pic.twitter.com/xNMFxgZwAe— Kiran (@MetKiran) December 17, 2025
अंपायर केएन पंडित और अनंतपद्मनाभन ने रात 8 बजे के इंस्पेक्शन के दौरान कुछ विजिबिलिटी ड्रिल किए. एक अंपायर ने पिच के दूसरे छोर पर गेंद पकड़ी, जबकि दूसरा अंपायर डीप मिडविकेट पर यह देखने गया कि गेंद दिख रही है या नहीं. जब यह स्पष्ट हो गया कि गेंद आसानी से नहीं दिख रही है, तो एक और इंस्पेक्शन तय किया गया.
भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली. अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच साल 2006 से अब तक कुल 34 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं. एक मैच बेनतीजा भी रहा है. भारत ने टी20 क्रिकेट में जुलाई 2024 से 33 पारियों में 15 बार अपने विरोधियों को ऑलआउट किया है.
सीरीज के अंतिम मुकाबले में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. विराट कोहली ने साल 2016 में 1,614 रन बनाए थे. अगर अभिषेक उस मुकाबले में 47 रन बना लेते हैं, तो वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे.
