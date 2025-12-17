विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: लखनऊ में भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच पर कोहरे का लगा 'ग्रहण', रद्द हुआ मुकाबला

IND vs SA 4th T20I Cancelled Due To Fog Lucknow Weather: अंपायर संतुष्ट नहीं दिखें और आखिरी निरीक्षण 9:25 बजे हुआ और मैच रद्द करने का फैसला लिया गया.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: लखनऊ में भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच पर कोहरे का लगा 'ग्रहण', रद्द हुआ मुकाबला
IND vs SA 4th T20I Delay Due to Fog Weather Update

IND vs SA 4th T20I Cancelled Due To Fog Lucknow Weather: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया. तय समय के अनुसार मैच में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था.

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे.

Add image caption here

Add image caption here
Photo Credit: PTI

भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली.

अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच साल 2006 से अब तक कुल 34 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं. एक मैच बेनतीजा भी रहा है. भारत ने टी20 क्रिकेट में जुलाई 2024 से 33 पारियों में 15 बार अपने विरोधियों को ऑलआउट किया है.

निर्धारित समय के अनुसार टॉस शाम छह बजकर 30 मिनट पर होना था लेकिन पहले इसे 20 मिनट के लिए टाला गया और फिर छह बजकर 50 मिनट पर हुए निरीक्षण के दौरान अगला निरीक्षण सात बजकर 30 मिनट पर करने का फैसला किया गया, लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं दिखें, इसके बाद अगला निरीक्षण 8 और फिर 8:30 पर हुआ और अंपायर एक बार फिर संतुष्ट नहीं दिखें. अब 9 बजे अगला इंस्पेक्शन होगा फिर क्या स्थिति रहती है ये पता चलेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, South Africa, Shubman Singh Gill, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com