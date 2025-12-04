विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA, 3rd ODI: 6 साल से विशाखापत्तनम में जीत नहीं पाई है इंडिया, जानें क्या है स्टेडियम का इतिहास

भारतीय टीम को पिछली बार विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2019 में जीत मिली थी. उस दौरान भारतीय टीम ने विपक्षी टीम को 107 रनों से धूल चटाया था. 

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA, 3rd ODI: 6 साल से विशाखापत्तनम में जीत नहीं पाई है इंडिया, जानें क्या है स्टेडियम का इतिहास
India vs South Africa
  • IND vs SA के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा
  • विशाखापत्तनम में अब तक कुल दस वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने सात बार जीत हासिल की है
  • मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापत्तनम में भारत को वनडे में दस विकेट से हराया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa, 3rd ODI 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 'करो मरो मुकाबले' में जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका सीरीज पर कब्जा होगा. अहम मुकाबले का आगाज हो उससे पहले बात करें स्टेडियम के इतिहास के बारे में तो यहां पहली बार साल 2005 में वनडे मुकाबला खेला गया था. उसके बाद से यहां खबर लिखे जाने तक कुल 10 वनडे मैच खेले जा चुके हैं. जहां भारतीय टीम को 7 मुकाबलों में जीत, जबकि 2 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है. 

पिछले मुकाबले में भारत को मिली थी शिकस्त 

पिछली बार विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट के तहत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2023 में यहां उतरी थी. जहां एकतरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया था. मगर इस बार भारतीय टीम इतिहास बदलना चाहेगी और अफ्रीकी टीम को मात देते हुए सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. 

पिछली बार 2019 में भारतीय टीम को विशाखापत्तनम में मिली थी जीत 

भारतीय टीम को पिछली बार विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2019 में जीत मिली थी. उस दौरान भारतीय टीम ने विपक्षी टीम को 107 रनों से धूल चटाया था. 

वहीं बात करें अफ्रीकी टीम के बारे में तो वह विशाखापत्तनम में पहली बार वनडे फॉर्मेट तहत मैदान में उतरेगी. प्रोटियाज ने जरूर यहां एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेला है. मगर वह विशाखापत्तनम में टेस्ट और T20I मैच में शिरकत कर चुकी है. 

यह भी पढ़ें- जो रूट ने शिवनारायण चंद्रपॉल का रिकॉर्ड किया स्वाहा, अगला निशाना सचिन तेंदुलकर, बन जाएंगे दुनिया के पहले बैटर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now