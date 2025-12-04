Putin India visit: दिल्ली के इस लक्जरी होटल में ठहरेंगे पुतिन, एक रात का किराया सुनकर आप रह जाएंगे हैरान

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी 4 दिसंबर दो दिन की भारत यात्रा के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. उनके आने से पहले ही ITC मौर्य होटल मीडिया और सिक्योरिटी एजेंसियों का फोकस बन गया है.शाम 4:30 बजे लैंडिंग से पहले ही उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम होटल में पहुंच चुकी है. होटल के सभी कमरे बुक, कॉरिडोर बैरिकेडेड और हर एंट्री पॉइंट पर सख्त निगरानी है. अलग-अलग सिक्योरिटी एजेंसियों ने होटल में स्पेशल ग्रिड और रैपिड-रिस्पॉन्स टीम भी तैनात की है.

ITC मौर्य के सबसे रॉयल ‘Chanakya Suite' में रुकेंगे पुतिन

रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन ITC मौर्य के सबसे लक्जरी और स्पेशल ‘चाणक्य सूट' में ठहरेंगे. यह वही सूट है जिसकी तुलना अक्सर होटल के दूसरे प्रीमियम ‘चंद्रगुप्त सूट' से की जाती है.यह सूट 4,600 स्क्वायर फीट में फैला है और यहां एक रात ठहरने का किराया करीब 8–10 लाख रुपये बताई जाती है.

Chanakya Suite इतना रॉयल क्यों है ?

इस suite में हेरिटेज और लक्जरी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है.दीवारों पर सिल्क पैनल, फर्श पर डार्क वुड, और कमरे में लगी कीमती पेंटिंग्स, जिनमें तैयब मेहता के काम भी शामिल हैं.अर्थशास्त्र से प्रेरित आर्टवर्क भी यहां की शान बढ़ाते हैं.

यहां Villeroy & Boch की क्रॉकरी और Cristal De Paris ग्लासवेयर से सर्व किया जाता है.

चाणक्य सूट की खासियत

चाणक्य सूट की खासियत इसकी रॉयल और बेहद आरामदायक सुविधाएं हैं. इसमें एक बड़ा मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ वॉक-इन क्लोसेट भी दिया गया है. सूट में प्राइवेट स्टीम रूम और सॉना मौजूद है, साथ ही एक पूरी तरह फर्निस्ड जिम भी है. इसके अलावा बड़ा रेसेप्शन एरिया, आरामदायक लिविंग स्पेस और 12-सीटर का डाइनिंग रूम इसे और खास बनाते हैं. सूट में अलग से गेस्ट रूम, स्टडी और ऑफिस स्पेस भी दिया गया है.

कमरे के अंदर से दिल्ली का खूबसूरत नजारा दिखता है और रॉयल इंटीरियर इसकी शान बढ़ाते हैं. यह सूट इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी VIP यहां खुद को रॉयल महसूस करे और पूरी प्राइवेसी भी मिले.

ITC Maurya क्यों है हाई-प्रोफाइल विजिट का सेंटर?

पिछले 40 साल से ITC Maurya दुनिया भर के बड़े नेताओं की पहली पसंद रहा है.होटल में 411 कमरे, 26 suites, 9 restaurants और बड़े मीटिंग एरिया हैं.होटल में सिर्फ presidential suite ही नहीं, बल्कि बाकी कैटेगरी भी काफी प्रीमियम हैं.आईटीसी मौर्य में चाणक्य सूट के अलावा भी कई तरह के कमरे और सूट मिलते हैं, जो अलग-अलग तरह के मेहमानों की जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं.

एग्जिक्यूटिव क्लब कमरे कंम्पैक्ट हैं और लगभग 26 वर्ग मीटर में बने हैं, जिनमें बाथटब और चाय-कॉफी सेट जैसी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.

एग्जिक्यूटिव क्लब एक्सक्लूसिव कमरे ज्यादा प्राइवेट ब्लॉक में हैं और 30 वर्ग मीटर के इन कमरों में सौम्य सजावट और वॉक-इन शावर दिया गया है.

वहीं द टावर्स सेक्शन के कमरे लगभग 40 वर्ग मीटर के हैं, जहां मेहमानों को अलग लाउंज, बेहतर नाश्ता और शाम के समय खास ड्रिंक्स की सुविधा मिलती है.

आईटीसी वन कमरे सबसे ज्यादा शांत और बड़े हैं, लगभग 53 वर्ग मीटर के ये कमरे बेहतरीन आराम और स्टाइल का अनुभव देते हैं.

सूट्स की बात करें तो डिलक्स सूट 45 से 59 वर्ग मीटर तक के हैं, जिनमें मौर्य काल से प्रेरित सजावट, नाश्ते की सुविधा और “लक्जरी आवर्स” शामिल हैं. इससे एक कदम आगे लक्जरी सूट हैं, जो 84 से 118 वर्ग मीटर के बड़े स्पेस में बने हैं और यहां पर्सनल बटलर सर्विस मिलती है ताकि मेहमानों को पूरी तरह प्रीमियम अनुभव दिया जा सके.

पुतिन जैसे हाई-प्रोफाइल गेस्ट के लिए होटल में सिक्योर जोन

आईटीसी मौर्य में सेफ्टि और सिक्योरिटी का ऐसा कॉम्बो मिलता है कि यहां किसी भी वीआईपी का ठहरना पूरी तरह लक्जरी और हाई सिक्योरिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है.पुतिन जैसे हाई-प्रोफाइल गेस्ट के लिए होटल को पूरी तरह सिक्योर जोन बनाया जाता है.कोरिडोर से लेकर एंट्री पॉइंट तक हर जगह निगरानी रहती है, लेकिन इसके बावजूद होटल अपनी कंफर्ट और हॉस्पिटैलिटी बरकरार रखता है..

ITC मौर्या दुनिया भर के VVIPs की पहली पसंद

दिल्ली का आईटीसी मौर्या (ITC Maurya) होटल सिर्फ एक लक्जरी होटल नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई बड़े नेताओं और VVIPs का पसंदीदा ठिकाना रह चुका है. इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यहाँ मिलने वाला हेरिटेज और मॉडन फैसिलिटी का शानदार मिश्रण है. इस खास वजह से यह होटल किसी भी वीआईपी स्टे के लिए आइडियल प्लेस बन जाता है, जहाँ सिक्योरिटी, कंफर्ट और हेरिटेज साइट एक साथ मिलती है.