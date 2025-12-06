IND vs SA: भारतीय गेंदबाजों की दमदार वापसी, द. अफ्रीका नहीं छू सका 300 रन का भी आंकड़ा

IND vs SA 3rd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम वनडे में मेजबान टीम के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी करते हुए मेहमान टीम को पूरे ओवर तक नहीं खेलने दिया. अबतक इस सीरीज में फ्लॉप चल रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट झटके. वहीं चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी चार विकेट झटके.

एक समय विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका का टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी. लेकिन डिकॉक (106) के शतक के अलावा मेहमान टीम का कोई और बल्लेबाज नहीं चल पाया. भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम को 47.5 ओवर में 270 रन पर ही ऑलआउट कर दिया. इस तरह भारत को सीरीज जीतने के लिए 271 रन का लक्ष्य मिला है.

भारतीय गेंजबाजों की वापसी का आलम ये था कि आखिरी के 5 ओवर में तो मेहमान टीम महज 18 रन बना सके और उसके दो विकेट आउट हुए. गौरतलब है कि तीन मैंचों की वनडे सीरीज में भारत ने रांची का मुकाबला जीता था जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने रायपुर में मैच जीतकर सीरीज बराबर कर ली थी. अब सबकी नजरें आज के तीसरे मैच पर बड़ी है. विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. ऐसे में 270 रनों का लक्ष्य भारत के मुश्किल नहीं माना जा रहा है.

भारत की तरफ से तेंजबाद अर्शदीप सिंह ने किफायती गेंजबादी की और 8 ओवर में एक मेडन के साथ उन्होंने 36 रन दिए. सिंह के खाते में एक विकेट भी आया. सर रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर में 50 रन खर्च करके एक विकेट झटका. वहीं तिलक वर्मा और हर्षित राणा को कोई विकेट नहीं मिला.