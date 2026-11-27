भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों की जब भी चर्चा होती है तो 9 मार्च 1996 का विश्व कप क्वार्टर फाइनल जरूर याद किया जाता है. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि इस मैच का सबसे यादगार पल अजय जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी रही, जिसने कुछ ही मिनटों में मुकाबले का रुख बदल दिया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सचिन तेंदुलकर (31), नवजोत सिंह सिद्धू (93) और संजय मांजरेकर (20) से अच्छी शुरुआत मिली. लेकिन बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से भारत दबाव में आ गया. एक समय टीम का स्कोर 141 रन पर 4 विकेट था और पाकिस्तान मुकाबले में मजबूत वापसी करता दिख रहा था.

जडेजा ने सिर्फ 25 गेंदों में बनाए 45 रन

यहीं से अजय जडेजा ने मोर्चा संभाला. भारतीय बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों में आक्रामक अंदाज अपनाया और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया. खासकर वकार यूनिस के खिलाफ उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की, वह आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में गिनी जाती है. जडेजा ने सिर्फ 25 गेंदों में 45 रन बनाए और भारत को 50 ओवर में 287/8 के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया.

उस दौर में 288 रन का लक्ष्य बड़ा माना जाता था और जडेजा की इस पारी ने भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिला दी. जवाब में पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में नजर आई. आमिर सोहेल और सईद अनवर ने अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी कर ली.

248 रन पर बिखर गई पाकिस्तान

पाकिस्तान की पूरी टीम 248 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत ने 39 रन से मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान का अभियान समाप्त हो गया. करीब तीन दशक बाद भी यह मुकाबला भारत-पाकिस्तान विश्व कप इतिहास के सबसे यादगार मैचों में शामिल है. अजय जडेजा की 25 गेंदों में 45 रन की पारी आज भी उन पारियों में गिनी जाती है, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे मैच की दिशा बदल दी थी.