विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs Pakistan: सहवाग का यह तूफानी जवाब, कभी नहीं भूलेगा पाकिस्तान, इस बार भी करारा जवाब मिलेगा

Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला 10 को है, लेकिन दुनिया भर की नजरें 14 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर लगी हैं. और मेगा मुकाबले से पहले बहुत कुछ ज़हन में आ रहा है

Read Time: 2 mins
Share
India vs Pakistan: सहवाग का यह तूफानी जवाब, कभी नहीं भूलेगा पाकिस्तान, इस बार भी करारा जवाब मिलेगा
Asia Cup 2025: एशिया कप में टीम सूर्यकुमार ने 'सहवागी मंत्र' से पाकिस्तानियों पर वार करने का प्लान बनाया है
  • यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में टीम इंडिया का पहला मैच यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को
  • भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर देशभर में गहरी उत्सुकता
  • भारतीय जनता को टीम इंडिया से पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने की उम्मीद
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नयी दिल्ली:

India in Asia Cup 2025: इसी महीने की 9 तारीख से यूएई में शुरू होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. टीम सूर्यकुमार अपने पहले मैच में 10 को यूएई (Ind vs Uae) से भिड़ेगी. प्रतिद्वंद्वी टीम ही सबसे बड़ी वजह हो चला है कि चर्चा 14 सितंबर को पाकिस्तान (Ind vs Pak) के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले को लेकर हो चली है. कुल मिलाकर करोड़ों हिंदुस्तानी पाकिस्तान को बुरी तरह पिटते देखना चाहते हैं. इन भारतीयों के दिल में पहलगाम को लेकर अंगारे दहक रहे हैं.

पिछले दिनों भारतीय सेना के पड़ोसी को हिला देने वाले अभियान के बाद अब हर कोई टीम इंडिया से भी यही उम्मीद कर रहा है. कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच बहुत ही तूफानी टक्कर होगी. और अगर कोई भी पाकिस्तानी मैदान पर फालतू बोला, तो उसे ठीक ऐसे ही करारा जवाब दिया जाएगा, जो कभी वीरेंद्र सहवाग ने दिया था. और जिसके चर्चे गाहे-बेगाहे अक्सर होते रहते हैं. चलिए आप वीरू के उन शब्द रूपी गोलों के बारे में जान लीजिए, जिसका जिक्र वह अक्सर करते रहे हैं. दरअसल कई साल पहले सहवाग ने अपने इंटरव्यू में बैटिंग के दौरान अपने और अख्तर के बीच छिड़ी वर्ड-वॉर का जिक्र किया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. यह तब हुआ, जब सहवाग पाकिस्तानी पेसर के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे. जानिए तब क्या-क्या हुआ

शोएब: हुक मार के दिखा (अख्तर कई बार बोलते हैं)

सहवाग: ये बॉलिंग कर रहा है या भीख मांग रहा है

(और होता है यह है कि ओवर खत्म होने के बाद सहवाग इसी रणनीति से जुड़े रहते हैं. मतलब फिर वही बात, 'हुक मार के दिखा')

सहवाग: वो तेरा बाप खड़ा है नॉन-स्ट्राइक एंड पर. उसको बोल, मारके दिखाएगा.

(और शोएब जब सचिन को बाउंसर फेंकते हैं, तो मास्टर ब्लास्टर छक्का जड़ देते हैं. और इसके बाद सहवाग बहुचर्चित जवाब से इस वर्ड-वॉर का अंत कर देते हैं. और जब अख्तर के अपने बराबर से निकलने पर सहवाग 'मिसाइल' दाग ही देते हैं)

सहवाग: बाप-बाप होता है, बेटा-बेटा होता है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virender Sehwag, Shoaib Akhtar, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com