India vs Pakistan in T20 World Cup: भारत-पाक मैच से जुड़ी सारी जानकारी, जानिए कब औऱ कहां होंगे मैच, कितने बजे से भारत में देख पाएंगे मुकाबला

कब होगा मैच- 9 जून

कहां होगा मैच- नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यूयॉर्क

कितने बजे से- रात 8 बजे (भारत के समय के अनुसार)

लाइव स्ट्रीमिंग- स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार (ऑन लाइन स्ट्रीमिंग)

पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (Pakisatn Team in T20 Word Cup 2024)

बाबर आजम (कप्तान), सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, शादाब खान, फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अबरार अहमद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ

भारत की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (India team at T20 World cup 2024)

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM (भारत की जीत)

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच (Pakistan match in T20 World Cup 2024)

6 जून- पाकिस्तान vs यूएसए, डलास, 9 PM (पाकिस्तान हारा)

9 जून- भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 8 PM

11 जून- पाकिस्तान vs कनाडा, 8 PM

16 जून- पाकिस्तान vs आयलैंड, लॉर्डरहिल, 8 PM