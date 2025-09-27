तिलकरत्ने दिलशान को नहीं, अब दुनिया पथुम निसांका को रखेगी याद

Pathum Nissanka, India vs Sri Lanka: एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण का आखिरी मुकाबला 27 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला गया. जहां श्रीलंकाई टीम जीत तो हासिल नहीं कर पाई. मगर लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका का प्रदर्शन आला दर्जे का रहा. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए महज 58 गेंदों में 184.48 की स्ट्राइक रेट से 107 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और छह गगनचुंबी छक्के देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

पथुम निसांका ने रचा इतिहास

पिछले मुकाबले में निसांका ने केवल शतक ही नहीं जड़ा. दुबई में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वह श्रीलंका की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि पूर्व सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान के नाम दर्ज थी. जिन्होंने श्रीलंकाई टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मुकाबले में 104 रनों की शतकीय पारी खेली थी. मगर पिछले मुकाबले में 107 रन बनाते हुए निसांका ने उन्हें अब पीछे छोड़ दिया है.

एशिया कप 2025 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने निसांका

पथुम निसांका एशिया कप 2025 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले कई अन्य बल्लेबाज शतक के करीब पहुंचे थे. मगर ट्रिपल अंक को छूने में नाकामयाब रहे. निसांका के इस खूबसूरत पारी के बावजूद पिछले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को सुपर ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा.

दुबई में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में 202/5 रन बनाने में कामयाब हुई थी. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम भी निर्धारित ओवरों में 202/5 रन तक ही पहुंच पाई. जिसके बाद मैच का परिणाम सुपर ओवर के जरिए निकाला गया. जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 0.5 ओवरों में श्रीलंकाई टीम महज दो रन ही बना पाई. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले तीन रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया.

