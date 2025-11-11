बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 3.70 करोड़ मतदाता 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मंगलवार को होने वाले मतदान के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. राज्य में दूसरे चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. राज्य पुलिस सूत्रों के अनुसार, लगभग 8,491 मतदान केंद्रों (पीएसएल) को संवेदनशील के तौर पर चिह्नित किया गया है.
इस चरण में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी शामिल हैं. दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं, ये सभी नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं.
Bihar Election LIVE: 122 सीटों पर वोटिंग शुरू
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है. दिल्ली में हुए धमाके के बाद बिहार में संवेधनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज होगा. किशनगंज में मतदान केंद्रों पर तैयारियां जारी हैं.
#WATCH किशनगंज(बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज होगा। किशनगंज में मतदान केंद्रों पर तैयारियां जारी हैं। pic.twitter.com/bDsvx2naSb— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
Bihar Election 2025: पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल
बिहार के पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल चल रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होगा.
#WATCH बिहार: पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होगा। pic.twitter.com/u47re5NoYn— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
नीतीश मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं: सम्राट चौधरी
बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सम्राट चौधरी ने बिहार विधानासभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि इसको लेकर कोई भ्रम नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जबकि जनता जानती है कि लालू प्रसाद का परिवार तथा राहुल गांधी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं.
Bihar Election LIVE: चुनाव से पहले नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा सील की
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा सील कर दी और शनिवार से वीरगंज-रक्सौल सीमा पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी देश में चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दक्षिणी नेपाल में भारत-नेपाल सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है. महोत्तरी जिला पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक हेरंब शर्मा ने बताया, 'भारत के बिहार राज्य में 11 नवंबर को चुनाव होने हैं. इसलिए, सुरक्षा कारणों से हमने सीमा पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है.'