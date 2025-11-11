विज्ञापन

Esha Deol Dharmendra Health Update: ईशा देओल ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- झूठी अफवाहें फैलाई जा रही...मेरे पापा

Esha Deol Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को लेकर उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर किया है और लिखा है कि मीडिया झूठी अफवाहें फैला रहा है.

Esha Deol Dharmendra Health Update: ईशा देओल ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- झूठी अफवाहें फैलाई जा रही...मेरे पापा
Esha Deol Dharmendra Health Update: ईशा देओल ने दिया पापा धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अपडेट

Esha Deol Dharmendra Health Update: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. अब उनकी उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर किया है और लिखा है कि मीडिया झूठी अफवाहें फैला रहा है. मेरे पापा की हालत स्थिर हैं और उसमें सुधार हो रहा है. हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखें. पापा की हालत में तेजी से सुधार के लिए दुआ करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया. बता दें कि धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है. 

8 दिसम्बर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और‍ निर्माता धर्मेन्द्र का पूरा नाम धरम सिंह देओल है. धर्मेन्द्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे.  भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र को सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता है. एक बार धर्मेंद्र को देखकर देव आनंद ने कहा था कि ऐसी शक्ल मेरी क्यों नहीं है? उनकी सेहत और चेहरे की चमक देखकर एक बार दिलीप कुमार ने भी कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं.

