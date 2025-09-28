'महाजाल' बुनकर फेंका था पासा, आज भारत के खिलाफ इसी फंदे में फंस जाएगा पाकिस्तान

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम रविवार को इतिहास का गवाह बनने जा रहा है. 1984 में शुरू हुए एशिया कप के 41 सालों में यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने उतरेंगे. इस एशिया कप में दो बार ऐसे मौके आए हैं जहां भारत-पाकिस्तान आमने-सामने हुए और दोनों ही मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया. इनके बीच पहला मुकाबला 14 सितंबर को लीग स्टेज में खेला गया था और दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को सुपर 4 मुकाबले में खेला गया था. दोनों टीमों की पुरानी प्रतिद्वंद्विता भले ही तेज़ गेंदबाज़ी के लिए मशहूर रही हो, लेकिन इस बार मुकाबले की असली कहानी स्पिनरों के इर्द-गिर्द घूम रही है.

इस "महाजाल' के साथ प्लान बुना था पाकिस्तान !

पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताकत तीन स्पिनरों पर टिकाई. सईम अय्यूब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज के साथ टीम मैनेजमेंट ने सोचा था कि दुबई की धीमी पिचों पर यही हथियार भारत को रोक पाएंगे. ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में इन गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता भी दिलाई. पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को भारतीय स्पिनरों के सामने रन बनाना मुश्किल रहा है. सुपर-4 में दोनों टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान के चार मुख्य बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है. ऐसे में ये माना जा सकता है की फाइनल में भारतीय कप्तान सुर्यकुमार यादव शुरुआती ओवरों से ही स्पिनरों को आजमा सकते हैं, ताकि पाक बल्लेबाजों को रन के लिए तरसाया जा सके.

आंकड़े खुद बता रहे भारतीय स्पिनरों का करिश्मा

एशिया कर में हालात अब पूरी तरह उलट दिख रहे हैं. भारतीय स्पिनरों ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक 22 विकेट चटकाए हैं और उनकी इकॉनमी 6.35 की रही है, जो इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन है. कुलदीप यादव की गुगली पर पाक बल्लेबाज़ बार-बार उलझते रहे हैं वहीं अक्षर पटेल ने पावरप्ले में रन रोकने के साथ अहम विकेट निकाले और वरुण चक्रवर्ती ने मिडल ओवर में लगातार दबाव बनाया है.

कुलदीप यादव एशिया कप 2025 में नंबर 1

कुलदीप यादव ने 6 मैचों में 985 की औसत से कुल 13 विकेट चटकाए हैं और एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नंबर 1 पर हैं, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने 5 मैचों में 2260 की औसत से 5 विकेट चटकाए हैं और इसी कड़ी में अक्षर पटेल की बात करें तो उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किया है.

कुछ ऐसा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का पिच रिपोर्ट

दुबई की पिच दिन में धीमी होती जा रही है, जिससे स्पिनरों को अतिरिक्त टर्न मिल सकती है. पाकिस्तान के पास भी तीन स्पिनर हैं लेकिन आंकड़े बता रहें हैं कि भारतीय स्पिन तिकड़ी ज्यादा प्रभावित करती आ रही है.

स्पिन बनाम स्पिन का सबसे बड़ा इम्तिहान

यह सिर्फ फाइनल नहीं, बल्कि एशिया कप के इतिहास में स्पिन बनाम स्पिन का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा. अगर भारतीय स्पिनरों का जलवा बरकरार रहा, तो 41 साल में पहली बार भारत-पाकिस्तान फाइनल का ताज भारत के नाम होने की पूरी संभावना है. पाकिस्तान भले ही तीन स्पिनरों के दम पर मैदान में उतरा हो पर मौजूदा आंकड़े साफ कहते हैं की भारतीय स्पिनर ही असली ‘गेम-चेंजर' हैं और फाइनल में पाक बल्लेबाजों को वही पानी पिलाने को तैयार बैठे हैं.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसी