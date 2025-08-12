भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप इतिहास के पांच सबसे यादगार मुकाबले, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

- एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में होगा और भारत-पाकिस्तान का ग्रुप मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा
- भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अब तक 19 मैच खेल चुके हैं जिनमें भारत ने 10 जबकि पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं
- एशिया कप के यादगार मुकाबलों में विराट कोहली का 183 रन और शाहिद अफरीदी के अंतिम ओवर के छक्के शामिल हैं
India vs Pakistan Asia Cup Head to Head Records: एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हमेशा से क्रिकेट फैन्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रही है. दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं बल्कि रोमांच से भरे पल होते हैं. एशिया कप (Asia Cup 2025) नौ से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया जाएगा. और उनके एशिया कप के आयोजन की तारीखों के ऐलान के बाद ही टूर्नामेंट में भारत के कार्यक्रम की भी पुष्टि हो गई है. शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup 2025) के बीच ग्रुप चरण मैच रविवार (14 सितंबर) को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा.
भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में है और शेड्यूल की सबसे अहम बात यह है कि अगर संयोग बना, तो दोनों पड़ोसी देश एक नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में तीन बार एक-दूसरे से भिड़ सकते हैं. 14 सितंबर के बाद 21 सितंबर को सुपर-4 में भी फैंस को फिर से एक और टक्कर देखने को मिल सकती है.
भारत-पाकिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup Head to Head Record)
कुल मैच: 19
भारत जीते: 10
पाकिस्तान जीते: 6
बिना नतीजा: 3
भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप के यादगार मुकाबले
1. एशिया कप 2010 – दांबुला का हाई-वोल्टेज मैच
भारत ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया. गौतम गंभीर (83 रन) और एमएस धोनी की संयमित पारी ने जीत दिलाई.
2. एशिया कप 2012 – विराट कोहली का 183 रन
पाकिस्तान ने मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद की शतकीय पारी से 329 रन बनाए, लेकिन विराट कोहली के करियर की सबसे बेहतरीन पारी (183 रन, 148 गेंद) ने भारत को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई.
3. एशिया कप 2014 – शाहिद अफरीदी का तूफान
मीरपुर में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे. शाहिद अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को लगातार दो छक्के जड़कर पाकिस्तान को जीत दिलाई.
4. एशिया कप 2018 – दो बार भारत की जीत
यूएई में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को दो बार मात दी. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लीग स्टेज और सुपर-4 में आसान जीत दर्ज की.
5. एशिया कप 2022 – टी20 फॉर्मेट का रोमांच
ग्रुप स्टेज में भारत ने विराट कोहली की शानदार पारी से पाकिस्तान को हराया, लेकिन सुपर-4 में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज की बदौलत पलटवार करते हुए जीत हासिल की.
भारत-पाकिस्तान मैच क्यों होते हैं खास?
दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों के कारण क्रिकेट मुकाबले बेहद कम होते हैं, इसलिए एशिया कप इनकी भिड़ंत का बड़ा मंच बनता है. फैंस के बीच इस मुकाबले को लेकर बहुत रोमांच रहता है जो की इसे और खास बनाता है.
इस दिन करेगा भारत अभियान की शुरुआत
भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा और उसके सभी मैच दुबई में खेले जाने की संभावना है. भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में हैं. एसीसी 19 मैचों के इस टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम को अनुमति देगा तथा मैच दुबई तथा अबुधाबी में खेले जाएंगे.
