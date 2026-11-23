भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है. जिसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 की अंकतालिका में न्यूजीलैंड की टीम 66.67 PCT अंकों के साथ दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गई है. वहीं भारतीय टीम 50.00 PCT अंकों के साथ चौथे पायदान पर काबिज है. भारतीय टीम को अगर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पहुंचना है तो उसे अब अपने शेष बचे सभी (छह मैच) मुकाबलों में जीत हासिल करना होगा. इसके अलावा दूसरे टीम के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. यानी कुल मिलाकर अब भारतीय टीम को लक के भरोसे पर रहना होगा.

भारत के बचे छह मैचों का समीकरण

भारत ने अगर सभी छह मैच जीते तो उसके संभावित PCT अंक 66.67% हो जाएंगे. इस स्थिति में भारतीय टीम फाइनल के लिए मजबूत दावेदार होगी. हालांकि, यहां भी गिल एंड कंपनी को अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

अगर वहीं भारतीय टीम पांच मैच जीतने में कामयाब होती है तो आखिर में उसके संभावित PCT अंक 61% - 63% होंगे. ऐसी स्थिति में टॉप 2 में बने रहने के लिए अन्य प्रतिद्वंद्वी टीमों के हारने की दुआ करनी होगी.