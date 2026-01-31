विज्ञापन
IND vs NZ 5th T20I: इन बदलावों के साथ तिरुवनंतपुरम में उतरेगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका

Team India Playing XI 5th T20I: ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड शानदार है. भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में खेले गए चार टी20 मैचों में से तीन में जीत हासिल की है. इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 155 है, जबकि सबसे बड़ा स्कोर भारत ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. उस मैच में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 235 रन बनाए थे.

India 5th T20I Playing XI

 Sanju Samson vs Shreyas Iyer: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इस मैच में सबकी नजरें स्थानीय खिलाड़ी संजू सैमसन पर होंगी.  संजू सैमसन सीरीज के शुरुआती चारों मुकाबलों में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. टी20 विश्व कप की प्लेइंग 11 में उनकी जगह बची रहे, इसके लिए जरूरी है कि तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले टी20 मैच में वह बड़ी पारी खेलें और अपना खोया आत्मविश्वास हासिल करें. संजू सैमसन के लिए तिरुवनंतपुरम होम ग्राउंड है. इसलिए उम्मीद है कि वह स्थानीय दर्शकों के बीच अपने बुरे फॉर्म का दौर छोड़ बड़ा स्कोर करेंगे. 

प्लेइंग इलेवन को लेकर ऐसा बन रहा समीकरण

31 साल के सैमसन को शुभमन गिल को टीम से बाहर कर बतौर ओपनर टीम में जगह दी गई थी. विकेटकीपर के तौर पर भी वह पहली पसंद थे, लेकिन सीरीज के शुरुआती 4 मैचों में निराशाजनक बल्लेबाजी से सैमसन ने अपने लिए खुद ही मुश्किल बढ़ा ली है। वह 4 मैचों में सिर्फ 40 रन बना सके हैं और 24 उनका सर्वाधिक स्कोर है. वहीं टीम में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर शामिल ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में हैं और दूसरे टी20 में 76 रन की विस्फोटक पारी खेल चुके हैं. ईशान की फॉर्म ने भी सैमसन की चिंता बढ़ाई है. सैमसन टी20 विश्व कप 2026 की प्लेइंग इलेवन में होंगे या नहीं, यह तिरुवनंतपुरम टी20 में मौका मिलने पर उनकी बल्लेबाजी पर निर्भर करता है.

हार्दिक पंड्या को दिया जा सकता है आराम

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि ईशान किशन, जो पिछले मैच में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, "पूरी संभावना है" कि यह मैच खेलेंगे. अक्षर पटेल, जो बॉलिंग हाथ में चोट लगने के बाद पिछले तीन T20I मैच नहीं खेल पाए थे, उन्हें भी टीम में शामिल किया जा सकता है.  मैच से एक दिन पहले भारत के ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के दौरान किशन और पटेल दोनों सबसे पहले नेट पर प्रैक्टिस करने वालों में से थे.  लगातार चार मैच खेलने के बाद हार्दिक पांड्या को आराम दिया जा सकता है. 

श्रेयस को मौका मिलना मुश्किल

दूसरी ओर श्रेयस अय्यर को मौका मिलना मुश्किल है. क्योंकि अय्यर टी-20 वर्ल्ड  कप की टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनकी जगह इस मैच में नहीं बन रही है. आज उन्हीं खिलाड़ियों को मैका मिलेगा जो टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. 

भारतीय सभावित प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड के लिए फिन एलेन को मिलेगा मौका

फिन एलन, जो BBL की अपनी कमिटमेंट्स के बाद टीम में शामिल हुए हैं, उनके डेवोन कॉनवे की जगह मौका मिल सकता है. माइकल ब्रेसवेल को लेकर अभी भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जो इंदौर में तीसरे और आखिरी वनडे में फील्डिंग करते समय बाएं पैर की पिंडली में हल्की चोट लगने के बाद से बाहर हैं. 

न्यूजीलैंड संभावित XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

