IND vs NZ: T20I में किसका पलड़ा है भारी, घर में खेलते हुए कैसा है भारत का रिकॉर्ड? जानें सारे सवालों का जवाब

India vs New Zealand T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है. क्रिकेट प्रेमियों को 21 जनवरी से अब पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का रोमांच देखने को मिलेगा. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 सीरीज का आगाज को उससे पहले बात करें दोनों टीमों की क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भिड़ंत के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत

खबर लिखे जाने तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच भारतीय टीम को 14, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 10 मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है.

घरेलू जमीन पर प्रदर्शन

वहीं बात करें घरेलू जमीन पर किस टीम का प्रदर्शन सराहनीय है तो यहां भी भारतीय टीम आगे नजर आती है. घरेलू जमीन पर खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने सात मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि कीवी टीम को अपने घरेलू जमीन पर चार मुकाबलों में कामयाबी मिली है.

न्यूट्रल ग्राउंड पर किसका है दबदबा

हालांकि, जब न्यूट्रल ग्राउंड पर प्रदर्शन की बात आती है तो यहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने पिछड़ जाती है. कीवी टीम ने न्यूट्रल ग्राउंड पर भारत के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में बाजी मारी है.

कहां देखें लाइव मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज को भारतीय फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी.

शेड्यूल

पहला टी20 - 21 जनवरी - वीसीए स्टेडियम - नागपुर - शाम 7:00 बजे

दूसरा टी20 - 23 जनवरी - शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम - रायपुर - शाम 7:00 बजे

तीसरा टी20 - 25 जनवरी - बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम - गुवाहाटी - शाम 7:00 बजे

चौथा टी20 - 28 जनवरी - ACA-VDCA स्टेडियम - विशाखापट्टनम - शाम 7:00 बजे

पांचवां टी20 - 31 जनवरी - ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम - तिरुवनंतपुरम - शाम 7:00 बजे

टी20 सीरीज के लिए इस प्रकार हैं दोनों टीमें

भारतः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

न्यूजीलैंडः मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवॉन कॉनवे, बेवन जेकब्स, टिम रॉबिनसन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैक फॉक्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, जेकब डफी, काइल जेमीसन, ईश सोढ़ी और मैट हेनरी.

