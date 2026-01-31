India vs New Zealand: पांचवें टी-20 में होगी रिकॉर्ड की बारिश, 1-2 नहीं बल्कि 32 रिकॉर्ड निशाने पर

India vs New Zealand: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांचवां T20I मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने 3-1 की शानदार बढ़त के साथ सीरीज़ अपने नाम कर ली है. पहले तीन मैचों में भारत का पूरा दबदबा रहा और उसने नागपुर, रायपुर और गुवाहाटी में अहम जीत हासिल की. हालांकि, विशाखापत्तनम में चौथे T20I में वे अपनी लय खो बैठे और 50 रनों से हार गए. भारत तिरुवनंतपुरम में सीरीज़ को 4-1 से खत्म करने का लक्ष्य रखेगा, जिसके बाद वह T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी करेगा. अब आजके मैच भी कई ऐसे रिकॉर्ड निशाने पर होंगे जो फैन्स को चौंका सकते हैं.
32 रिकॉर्ड निशाने पर
- शिवम दुबे T20I में 50 छक्के पूरे करने से 5 छक्के दूर हैं
- डेवोन कॉनवे T20I में 50 छक्के पूरे करने से 2 छक्के दूर हैं.
- रचिन रवींद्र T20I में 50 चौके पूरे करने से 3 चौके दूर हैं
- डेरिल मिशेल T20I में 50 कैच पूरे करने से 3 कैच दूर हैं
- अक्षर पटेल T20I में 50 चौके पूरे करने से 2 चौके दूर हैं
- मिशेल सेंटनर T20I में 50 कैच पूरे करने से 5 कैच दूर हैं
- जेम्स नीशम T20I में 50 कैच पूरे करने से 5 कैच दूर हैं
- संजू सैमसन T20I में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर 50 छक्के पूरे करने से 3 छक्के दूर हैं
- सूर्यकुमार यादव T20I में कप्तान के तौर पर 50 छक्के पूरे करने से 1 छक्का दूर हैं
- ईशान किशन T20I में 50 छक्के पूरे करने से 8 छक्के दूर हैं
- डेरिल मिशेल इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 पचास से ज़्यादा के स्कोर पूरे करने से 1 स्कोर दूर हैं
- शिवम दुबे T20I में 50 चौके पूरे करने से 1 चौका दूर हैं
- : ईशान किशन T20I में 100 चौके पूरे करने से 5 चौके दूर हैं
- श्रेयस अय्यर T20I में 100 चौके पूरे करने से 10 चौके दूर हैं
- टिम सीफर्ट T20I में 100 छक्के पूरे करने से 6 छक्के दूर हैं
- : माइकल ब्रेसवेल T20 में 100 विकेट पूरे करने से 4 विकेट दूर हैं
- माइकल ब्रेसवेल इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट से 2 विकेट दूर हैं
- : कुलदीप यादव T20I में 100 विकेट से 6 विकेट दूर हैं
- : माइकल ब्रेसवेल T20 में 150 छक्कों से 4 छक्के दूर हैं
- ग्लेन फिलिप्स T20 में 150 कैच से 4 कैच दूर हैं
- रवि बिश्नोई T20 में 200 विकेट से 3 विकेट दूर हैं
- हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 छक्कों से 5 छक्के दूर हैं
- सूर्यकुमार यादव T20 में नंबर 4 पर 200 छक्कों से 1 छक्का दूर हैं
- श्रेयस अय्यर भारत में T20 में 250 छक्कों से 1 छक्का दूर हैं
- संजू सैमसन भारत में T20 में 300 छक्कों से 8 छक्के दूर हैं
- : सूर्यकुमार यादव T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ 500 रन से 37 रन दूर हैं
- टिम सीफर्ट T20I में भारत के खिलाफ 500 रन से 80 रन दूर हैं
- ईशान किशन T20I में 1000 रन से 92 रन दूर हैं
- : मिशेल सेंटनर T20I में 1000 रन से 47 रन दूर हैं
- मार्क चैपमैन T20I में 2000 रन से 20 रन दूर हैं
- टिम सीफर्ट T20I में 2000 रन से 52 रन दूर हैं
- सूर्यकुमार यादव T20I में 3000 रन से 33 रन दूर हैं
मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी.
भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई
न्यूजीलैंड टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवोन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी
