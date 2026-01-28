विज्ञापन
IND vs NZ, 4th T20I: गंभीर-सूर्या की रणनीति देगी न्यूजीलैंड को झटका! भारतीय प्लेइंग 11 का ऐसा बन रहा समीकरण

Team India in 4th T20I Playing 11 vs NZ: चौथे मैच से पहले सबसे बड़ा फैसला ओपनिंग जोड़ी को लेकर हो सकता है. अब तक खेले गए तीनों मैचों में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की है.

Who Will Open for Team India in 4th T20I vs NZ

Team India in 4th T20I Playing 11 vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जायेगा. सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव अब बाकी बचे दो मुकाबलों को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना सकते हैं. 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर टीम मैनेजमेंट प्लेइंग इलेवन को लेकर बल्लेबाजी क्रम तक में बदलाव कर सकता है.

गंभीर-सूर्यकुमार की जोड़ी ओपनिंग पर लेगी बड़ा फैसला!

चौथे मैच से पहले सबसे बड़ा फैसला ओपनिंग जोड़ी को लेकर हो सकता है. अब तक खेले गए तीनों मैचों में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की है, लेकिन सैमसन पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं. उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए हैं. अब कोच गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि क्या संजू सैमसन को बरकरार रखा जाए या खतरनाक फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को ओपनिंग में प्रमोट किया जाए. यह कदम टीम को एक आक्रामक शुरुआत देने और विश्व कप के लिए आदर्श ओपनिंग संयोजन खोजने के प्रयोग से उठाया जा सकता है.

खिलाड़ियों को नया चैलेंज देने की तैयारी

टीम प्रबंधन का लक्ष्य अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के साथ-साथ खिलाड़ियों को नए चुनौतीपूर्ण हालात में मौका देना भी होगा. वहीं गेंदबाजी में भी रोटेशन की संभावना देखी जा सकती है. जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार के रूप में हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह में से किसी एक को मौका मिल सकता है और स्पिन विभाग में अक्षर पटेल को कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई की जगह शामिल किया जा सकता है.

चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव/रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

