भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर शुक्रवार से खेला जाना है. भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने संकेत दिए हैं कि दूसरे टेस्ट में गुरनूर बरार को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरनूर पर बात करते हुए मोर्कल ने कहा, 'जब से वह भारतीय टीम से जुड़े हैं, उनकी गति और उछाल को लेकर काफी उत्साह है. मुझे लगता है कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेंगे. देखते हैं आगे क्या होता है. गुरनूर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम में जगह बनाने के करीब हैं. वह सब कुछ सही कर रहे हैं. हालांकि, एक खिलाड़ी के तौर पर चयन उनके हाथ में नहीं है. उन्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि जब भी उन्हें मौका मिले, तो वह पूरी तरह तैयार रहें. कई बार जब कोई खिलाड़ी मौके के बहुत करीब होता है, तो एक गेंदबाज के तौर पर उसका ध्यान भटक सकता है. जब उन्हें मौका मिलेगा और आप कभी नहीं जानते कि कब मिल जाए, तो मेरा काम यह पक्का करना है कि वह 100 प्रतिशत तैयार रहें.'

गेंदबाजी कोच ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में संघर्ष करते नजर आए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का बचाव किया. उन्होंने कहा, 'सिर्फ वही (अंशुल) नहीं, न्यूजीलैंड की टीम को ही देख लीजिए उस पिच पर उनकी गेंदबाजी की रफ्तार भी कम थी. आप किसी खिलाड़ी को उसके पहले टेस्ट मैच से ही नहीं परख सकते. अपना पहला टेस्ट मैच खेलते समय खिलाड़ी कई तरह की भावनाओं और चीजों से गुजर रहा होता है. इसी कारण हमें उस खिलाड़ी का समर्थन करना चाहिए जो टीम के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और मुश्किल ओवर डाल रहा है. अंशुल को कुछ और मैच खेलने का मौका दें, फिर हम इस पर बात कर सकते हैं. मुझे लगता है कि अभी किसी खिलाड़ी के बारे में कोई राय बनाने के लिए यह बहुत शुरुआती दौर है.'

हेगली ओवल की पिच को लेकर बात करते हुए मोर्कल ने कहा, 'मैंने जो देखा है, उसके हिसाब से पिच फिर से काफी हरी लग रही है. मुझे लगता है कि वहां घास थोड़ी लंबी है. अब देखना होगा कि यह कैसा बर्ताव करती है. मैंने जैसा पहले कहा कि पिछले मैच में भी सबको उम्मीद थी कि विकेट तेज और उछाल वाली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था. खैर, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हमें बस कल पहले सेशन में बल्ले और गेंद से, जो भी हालात सामने आएं उनके हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.'

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