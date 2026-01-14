विराट कोहली और मकर संक्रांति के बीच क्या है कनेक्शन, क्यों है किंग कोहली के लिए इतना खास

Virat Kohli always scores century on Makar Sankranti: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच राजकोट में 14 जनवरी को खेला जाएगा. पिछले मैच में कोहली ने 93 रन की पारी खेली है, बता दें कि ऐसे में आज उम्मीद है कि किंग कोहली के बल्ले से बड़ा स्कोर निकलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि विराट कोहली के लिए मकर संक्रांति का दिन बेहद ही लकी रहा है, जब भी कोहली ने मकर संक्रांति के दिन मैदान पर बल्लेबाजी की है तो उनके बल्ले से शतक निकला है.कोहली और मकर संक्रांति का यह कनेक्शन 2017 से शुरू हुआ है और 2023 तक चलता आया है. ऐसे में उम्मीद है कि आज यानी मकर संक्रांति के दिन भी कोहली इस सिलसिले को जारी रखेंगे.

मकर संक्रांति और विराट कोहली का शतक कनेक्शन

मकर संक्रांति 2017, 14 जनवरी 2017 (शनिवार) को मनाई गई थी: 122 रन, वनडे, Vs इंग्लैंड, पुणे (भारत जीता)

साल 2018 में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2018, रविवार के दिन मनाई गई थी. : 153 रन, टेस्ट मैच, Vs साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन (भारत हारा)

15 जनवरी 2019: 104 रन, वनडे Vs ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड (भारत जीता)

15 जनवरी 2023: 166 रन, वनडे Vs श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम (भारत जीता)

14 जनवरी 2026- ?

(नोट- मकर संक्रांति 2026 में 14 और 15 दोनों ही दिन मनेगी)

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे बुधवार को राजकोट में खेला जाना है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, लेकिन राजकोट में पुराना वनडे रिकॉर्ड टीम की चिंता बढ़ा रहा है. भारतीय टीम ने निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट में 4 वनडे मैच खेले हैं। इसमें तीन में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है.