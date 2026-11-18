आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में कई बड़े नाम शामिल हैं. जिसमें एमएस धोनी, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, नीतीश राणा, मथीशा पथिराना और एनरिक नॉर्खिया जैसे नाम प्रमुख हैं. फ्रेंचाइजियों ने कई बड़े खिलाड़ियों को प्रमुखता के साथ रिटेन भी किया है. बात 10 टीमों के टॉप रिटेंशन के बारे में तो वह कुछ इस प्रकार हैं-

राजस्थान रॉयल्स

यशस्वी जायसवाल - 18 करोड़

रियान पराग - 14 करोड़

ध्रुव जुरेल - 14 करोड़

रविंद्र जडेजा - 14 करोड़

जोफ्रा आर्चर - 12.5 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 72.5 करोड़.

मुंबई इंडियंस

जसप्रीत बुमराह - 18 करोड़

अर्शदीप सिंह - 18 करोड़

सूर्यकुमार यादव - 16.35 करोड़

रोहित शर्मा - 16.30 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 68.65 करोड़.

पंजाब किंग्स

श्रेयस अय्यर - 26.75 करोड़

युजवेंद्र चहल - 18 करोड़

हार्दिक पंड्या - 18 करोड़

मार्कस स्टोइनिस - 11 करोड़

अज़मतुल्लाह ओमरजई - 11 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 84.75 करोड़.

गुजरात टाइटंस

राशिद खान - 18 करोड़

शुभमन गिल - 16.50 करोड़

जोस बटलर - 15.75 करोड़

मोहम्मद सिराज - 12.75 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 63 करोड़.

सनराइजर्स हैदराबाद

हेनरिक क्लासेन - 23 करोड़

पैट कमिंस - 18 करोड़

अभिषेक शर्मा - 14 करोड़

ईशान किशन - 11.25 करोड़

नीतिश कुमार रेड्डी - 6 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 72.25 करोड़.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

विराट कोहली - 21 करोड़

जोश हेजलवुड - 12.50 करोड़

फिल सॉल्ट - 11.50 करोड़

रजत पाटीदार - 11 करोड़

जितेश शर्मा - 11 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 67 करोड़.

लखनऊ सुपर जायंट्स

निकोलस पूरन - 21 करोड़

मयंक यादव - 11 करोड़

जॉश इंगलिस - 8.20 करोड़

अब्दुल समद - 4.20 करोड़

आयुष बडोनी - 4 करोड़

मोहसिन खान - 4 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 52.40 करोड़.

कोलकाता नाइट राइडर्स

कैमरून ग्रीन - 25.20 करोड़

रिंकू सिंह - 13 करोड़

सुनील नरेन - 12 करोड़

वरुण चक्रवर्ती - 12 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 62.20 करोड़.

दिल्ली कैपिटल्स

अक्षर पटेल - 16.50 करोड़

केएल राहुल - 14 करोड़

ट्रिस्टन स्टब्स - 10 करोड़

आकिब नबी - 8.40 करोड़

मुकेश कुमार - 8 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 56.90 करोड़.

चेन्नई सुपर किंग्स

संजू सैमसन - 18 करोड़

ऋतुराज गायकवाड़ - 18 करोड़

कार्तिक शर्मा - 14.20 करोड़

शिवम दुबे - 12 करोड़

नूर अहमद - 10 करोड़

कुल रिटेंशन राशि - 72.20 करोड़

रिटेंशन लिस्ट फाइनल होने के बाद अब सभी फ्रेंचाइजियों का ध्यान मिनी-ऑक्शन पर होगा. 10 टीमों में कुल 66 खिलाड़ियों की जगह खाली है, जिसमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट शामिल हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ऑक्शन में जाने के लिए सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपए का पर्स है. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 41.65 करोड़ रुपए और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 40.15 करोड़ रुपए शेष हैं.

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