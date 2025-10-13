"क्वीन ऑफ क्रिकेट" स्मृति मंधाना का धमाका, महिला विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में टूटे सभी रिकॉर्ड

India vs Australia : महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत के खिलाफ खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. कप्तान एलिसा हिली के 142 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के दिए 331 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर 49 ओवर में हासिल कर लिया. महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा चेज है. इस मैच में कई रिकॉर्ड बने हैं जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपनी असाधारण फॉर्म का परिचय देते हुए 80 रन बनाए और 5,000 वनडे रन का एक यादगार मुकाम हासिल किया. इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वह सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला बैटर बन गईं. मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन पार करने वाली पहली महिला बैटर भी बनीं, उन्होंने इस साल अकेले 18 पारियों में 1,062 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया पर उनका हालिया दबदबा जारी रहा, गत चैंपियन के खिलाफ लगातार 5 बार 50+ स्कोर बनाकर, उन्होंने पुरुष क्रिकेट में विराट कोहली की तरह एक "ऑस्ट्रेलियाई शिकारी" के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की.

प्रतीक रावल के साथ ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी

मंधना की ओपनिंग जोड़ीदार प्रतीक रावल ने मिलकर 155 रनों की साझेदारी की जो न केवल महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी थी, बल्कि इस कैलेंडर ईयर में किसी भी भारतीय जोड़ी की ओर से वनडे में दूसरी सबसे बड़ी शतकीय साझेदारियां भी थीं. दोनों ने मिलकर छह शतकीय साझेदारियां बनाई हैं, जो मिताली राज और पूनम राउत के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में बना छक्कों का रिकॉर्ड

कुल मिलाकर मैच में 13 छक्के लगे. महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी मैच में लगे सर्वाधिक छक्कों का यह रिकॉर्ड है.

ऑस्ट्रेलिया का विश्व रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का लक्ष्य हासिल कर महिला वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रचा. महिला वनडे क्रिकेट का यह सबसे बड़ा चेज है. पूर्व का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। श्रीलंका ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 का लक्ष्य हासिल किया था. 301 के जवाब में श्रीलंका ने 305 रन बनाए थे.

सदरलैंड का जन्मदिन पर 5 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ने शानदार अंदाज़ में 24 साल पूरे किए, उन्होंने अपना पहला 5 विकेट (5/40) लिया और अपना 50वां वनडे विकेट हासिल किया. वह अपने जन्मदिन पर 5 विकेट लेने वाली पहली महिला और वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली कुल दूसरी क्रिकेटर बनीं.

हीली ने रिकॉर्ड चेज़ में ठोका तूफानी शतक

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने 107 गेंदों में 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 142 रनों की शानदार पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उनकी यह पारी महिला वनडे इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज़ बन गया, जिसने पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका के 302 रनों के लक्ष्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हीली की इस पारी ने उन्हें महिला विश्व कप में किसी ऑस्ट्रेलियाई की ओर से सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में करेन रोल्टन और मेग लैनिंग के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया.

एलिसा हीली 100 वनडे जीत हासिल करने वाली पहली महिला विकेटकीपर

एलिसा हीली 100 वनडे मैच जीतने वाली दुनिया की पहली महिला विकेटकीपर बनीं हैं. इससे पहले किसी भी महिला विकेटकीपर के नाम 100 वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं था.