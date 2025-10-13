विज्ञापन
विशेष लिंक

एलिसा हीली ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऑस्ट्र्रेलिया की जीत में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर

Alyssa Healy record in WODI: भारतीय टीम द्वारा दिए गए 331 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटर एलिसा हीली  ने शानदार शतकीय पारी खेली

Read Time: 3 mins
Share
एलिसा हीली ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऑस्ट्र्रेलिया की जीत में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर
Alyssa Healy World record in WODI:
  • महिला विश्व कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट से जीता था
  • एलिसा हीली ने 142 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी
  • एलिसा हीली वनडे में 100 मैच जीतने वाली पहली महिला विकेटकीपर बनीं हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Alyssa Healy record: महिला विश्व कप 2025 में रविवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक हाईस्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम द्वारा दिए गए 331 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटर एलिसा हीली  ने शानदार शतकीय पारी खेली और 107 गेंद पर 142 रन बनाने में सफल रही. एलिसा हीली  के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 49 ओवर में 331 रन बनाकर मैच को जीत लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

एलिसा हीली ने रचा इतिहास

वहीं, एलिसा हीली ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. एलिसा हीली 100 वनडे मैच जीतने वाली दुनिया की पहली महिला विकेटकीपर बनीं हैं. इससे पहले किसी भी महिला विकेटकीपर के नाम 100 वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं था. 

विकेटकीपर जिन्होंने वनडे में जीते हैं 100+ मैच

  • 205 – एमएस धोनी (350 मैच)
  • 199 – एडम गिलक्रिस्ट (282 मैच)
  • 195 – के. संगकारा (360 मैच) 
  • 179 – मार्क बाउचर (294 मैच) 
  • 121 – मुशफिकुर रहीम (260 मैच) 
  • 115 – मोइन खान (211 मैच) 
  • 111 – जेफ डुजॉन (167 मैच) 
  • 101 – इयान हीली (168 मैच) 
  • 100 – जोस बटलर (186 मैच) 
  • 100* – एलिसा हीली (115 मैच)

इसके अलावा एलिसा हीली महिला वनडे वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली दुनिया की तीसरी कप्तान हैं. इस मामले में पहले नंबर पर बेलिंडा क्लार्क हैं जिन्होंने 1997 वर्ल्ड कप में 229 रन की नाबाद पारी खेली थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

महिला वनडे वर्ल्ड कप  में कप्तानों की ओर से खेली गई सर्वोच्च स्कोर

  • 229* - बेलिंडा क्लार्क बनाम डेनमार्क, 1997
  • 152* - मेग लैनिंग बनाम श्रीलंका, 2017
  • 142 - एलिसा हीली बनाम भारत, 2025*
  • 135* - मेग लैनिंग बनाम साउथ अफ्रीका, 2022

वहीं, एलिसा हीली महिला वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले महिला विकेटकीपर बन गईं हैं. उन्होंने ऐसा कर सारा टेलर की बराबरी कर ली है. सारा ने भी वनडे में 6 शतक बतौर विकेटकीपर लगाने में सफलता हासिल की है. 

महिला वनडे में विकेटकीपर की ओर से सर्वाधिक शतक

6* - एलिसा हीली (103 पारी) 
6 - सारा टेलर (112 पारी) 
2 - लिज़ेल ली (19 पारी) 
2 - एमी जोन्स (70 पारी) 
2 - रेचल प्रीस्ट (73 पारी) 
2 - रेबेका रोल्स (89 पारी) 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Alyssa Healy, Cricket, ICC Women's ODI World Cup 2025, India, Australia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, on