India vs Australia LIVE Score, IND vs AUS 2nd ODI 2025: एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. दूसरे वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत को दो तगड़े झटके लगे हैं, कप्तान गिल 9 रन और कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. अब क्रीज पर रोहित और श्रेयस मौजूद हैं. भारतीय इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. वहीं, ऑस्ट्र्रेलियाई प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. एलेक्स केरी और जेवियर बार्टलेट ने जॉश फिलिपे और नेथन एलिस की जगह ऑस्ट्रेलियाई इलेवन में ली है. तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा. बारिश के लगातार व्यवधान के कारण भारतीय बल्लेबाजी प्रभावित हुई और आखिर में उसे सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब सीरीज को बराबर करने के इरादे के साथ भारतीय टीम एडिलेड में उतरी है. (LIVE SCORECARD)

टीम इस प्रकार हैं:

भारतीय प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन

मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड