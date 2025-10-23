विज्ञापन
4 minutes ago

India vs Australia LIVE Score, IND vs AUS 2nd ODI 2025:  एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. दूसरे वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत को दो तगड़े झटके लगे हैं, कप्तान गिल 9 रन और कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. अब क्रीज पर रोहित और श्रेयस मौजूद हैं. भारतीय इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. वहीं, ऑस्ट्र्रेलियाई प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. एलेक्स केरी और जेवियर बार्टलेट ने जॉश फिलिपे और नेथन एलिस की जगह ऑस्ट्रेलियाई इलेवन में ली है. तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा. बारिश के लगातार व्यवधान के कारण भारतीय बल्लेबाजी प्रभावित हुई और आखिर में उसे सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब सीरीज को बराबर करने के इरादे के साथ भारतीय टीम एडिलेड में उतरी है. (LIVE SCORECARD)

टीम इस प्रकार हैं:

भारतीय प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन
मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

Oct 23, 2025 10:00 (IST)
IND vs AUS LIve Score: आउट होने के बाद कोहली हुए इमोशनल

विराट कोहली ने आउट होने के बाद वापस लौटते समय एडिलेड ओवल के दर्शकों का आभार व्यक्त किया. कोहली लगातार दूसरे मैच में 0 रन पर आउट हुए हैं. बता दें कि एडिलेड में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाने का कमाल कर चुके हैं. 

Oct 23, 2025 09:51 (IST)
IND vs AUS Live Score: रोहित शर्मा संभल कर खेल रहे, भारत का स्कोर 29/2

भारत का स्कोर 10 ओवर के बाद 29 रन है. रोहित शर्मा 19 और अय्यर को अभी अपना खाता खोलना बाकी है. गिल 9 रन और कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. कंगारू गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा है. 

भारत 29/2 (10 ओवर)

Oct 23, 2025 09:44 (IST)
IND vs AUS, 2nd ODI, Live: कोहली के वनडे करियर में पहली बार हुआ ऐसा

अपने 304 मैचों के वनडे करियर में पहली बार विराट कोहली लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं. 

Oct 23, 2025 09:41 (IST)
IND vs AUS, 2nd ODI, Live: इस तरह आउट हुए विराट कोहली, खाता भी नहीं खोल पाए

विराट कोहली स्टंप के एकदम सामने पकड़े गए. इसलिए उन्होंने DRS भी नहीं लिया . डिल-ऑफ की लेंथ गेंद को कोहली ने अक्रॉस होकर फ्लिक करने की कोशिश की थी. लेकिन गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगलियां खड़ी कर दी. कोहली के आउट होने से यकीनन भारत को तगड़ा झटका लगा है. 

Oct 23, 2025 09:37 (IST)
IND vs AUS Live Score: भारत को विराट झटका, कोहली 0 पर हुए आउट

लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए, कोहली को जेवियर बार्टले ने LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया. पर्थ में भी कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए थे. जेवियर बार्टले ने इस ओवर में गिल और कोहली को पवेलियन भेजकर भारत को तगड़ा झटका दिया है. 

भारत 17/2 (6.5 ओवर)

Oct 23, 2025 09:34 (IST)
IND vs AUS Live: आउट, कप्तान गिल लौटे पवेलियन

बार्टलेट की गेंद पर आगे बढ़कर गिल ने स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश की, गेंद हवा में थी, सीधे मिड ऑफ की ओर गई , मिचेल मार्श ने दायीं ओर डाइव करके एक बेहतरीन कैच लपक कर पवेलियन भेजा. गिल ने 9 रन की पारी खेली.

भारत 17/1 (6.1 ओवर)

Oct 23, 2025 09:30 (IST)
IND vs AUS Live: हेजलवुड ने की LBW की अपील, अंपायर ने ठुकराया

रोहित के खिलाफ lBW की अपील की गई, लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया, गेंद हालांकि पैड पर लगी थी लेकिन टीवी रिप्ले में देखने के बाद पता चला कि, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी बच जाएंगे रोहित.

भारत 17/0 (6 ओवर)

Oct 23, 2025 09:25 (IST)
IND vs AUS Live: रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में महारिकॉर्ड

रोहित शर्मा अपनी पारी को संभल कर आगे बढ़ा रहे हैं. अबतक 8 रन हिट मैन ने बना लिए हैं. 8 रन के अंदर ही रोहित ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. रोहित शर्मा वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

1,000* - रोहित शर्मा (21 पारियां)

802 - विराट कोहली (19 पारियां)

740 - सचिन तेंदुलकर (25 पारियां)

684 - एमएस धोनी (20 पारियां)

517 - शिखर धवन (14 पारियां)

Oct 23, 2025 09:19 (IST)
IND vs AUS Live Score : रोहित और गिल ने बदला गियर

चौथे ओवर में रोहित और गिल ने गियर बदला है. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. 4 ओवर में भारत ने 11 रन बनाए हैं. रोहित 6 और गिल 5 रन बनाकर नाबाद हैं .

भारत 11/0 (4 ओवर)

Oct 23, 2025 09:16 (IST)
IND vs AUS Live Score : बतौर ओपनर रोहित शर्मा ने तोड़ा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड

बतौर ओपनर  भारत के लिए सर्वाधिक वनडे रन

15,310 – सचिन तेंदुलकर (340 पारी)

9,147* – रोहित शर्मा (186 पारी)

9,146 – सौरव गांगुली (236 पारी)

7,240 – वीरेंद्र सहवाग (202 पारी)

6,793 – शिखर धवन (164 पारी)

Oct 23, 2025 09:14 (IST)
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियाय में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

रोहित शर्मा ने दो रन बनाते ही ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 1000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 

Oct 23, 2025 09:13 (IST)
IND vs AUS Live Score बाल- बाल बचे रोहित शर्मा

तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रन आउट होने से बाल-बाल बचे रोहित शर्मा, रन आउट हो सकते थे. गिल ने बाहर की लेंथ गेंद को कट किया था प्वाइंट पर खेला था. दोनों भागकर रन लेना चाहते थे. लेकिन गिल ने मना किया, तब तक थ्रो लगा नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन बाल-बाल बच गए, डाइव लगाकर रोहित ने खुद को क्रीज के अंदर तक पहुंचाया.

Oct 23, 2025 09:10 (IST)
IND vs AUS Live Score: संभल कर खेल रहे हैं रोहित शर्मा

हेज़लवुड के खिलाफ रोहित शर्मा दूसरे ओवर में कोई रन नहीं बना सके. रोहित संभल कर खेल रहे हैं. 

भारत 1/0 (2.0 ओवर)

Oct 23, 2025 09:05 (IST)
IND vs AUS Live Score: रोहित शर्मा ने अपना खाता खोला

रोहित शर्मा ने अपना खाता खोल लिया है. पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 रन है. 

भारत 1/0 (1 ओवर)

Oct 23, 2025 09:00 (IST)
IND vs AUS Live Score: भारतीय पारी का आगाज, रोहित और गिल क्रीज पर

दूसरे वनडे में टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल बतौर ओपनर क्रीज पर पहुंच चुके हैं. रोहित शर्मा पर दवाब होगा. मिचेल स्टार्क गेंदाबाजी करने के लिए तैयार हैं. और महामुकाबला शुरू हो चुका है. 

Oct 23, 2025 08:54 (IST)
IND vs AUS Live Score: कुलदीप यादव को नहीं मिली इलेवन में जगह, वसीम जाफर ने किया रिएक्ट

"एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच विनर हो और विश्व कप की प्लेइंग इलेवन में पक्का हो, उसे विश्व कप से पहले हर मैच में खेलना चाहिए, अगर वो टीम में है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों. उसका आत्मविश्वास और लय बरकरार रखें".

Oct 23, 2025 08:45 (IST)
IND vs AUS Live Score: एडम गिलक्रिस्ट की रोहित शर्मा के साथ सेल्फी

Oct 23, 2025 08:37 (IST)
IND vs AUS Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलिया इलेवन

मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

Oct 23, 2025 08:34 (IST)
IND vs AUS Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पहले अब भारत बल्लेबाजी करेगा. 

Oct 23, 2025 08:27 (IST)
IND vs AUS Live Score: एडिलेड में कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड देख थर-थर कांपेंगे कंगारू

इस मैदान पर कोहली 12 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 65 की औसत के साथ कुल 975 रन दर्ज है. इस मैदान पर कोहली ने 5 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. वहीं, वनडे में कोहली ने एडिलेड में दो शतक लगाए हैं.  एडिलेड में आग उगलता है कोहली का बल्ला

Oct 23, 2025 08:22 (IST)
IND vs AUS Live Score: एडिलेड में पिछले 17 सालों से अजेय रही है टीम इंडिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में अब तक 15 मुकाबले हुए हैं. इसमें भारत ने 15 मैच खेले हैं और 9 में उसे जीत मिली है. एडिलेड ओवल में भारत का जीत प्रतिशत 60.00 है. इस मैदान पर भारत सिर्फ 5 मैच हारा है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया है. बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो उसने अभी तक इस मैदान पर कुल 54 वनडे खेले हैं और 37 में उसे जीत मिली है, जबकि 17 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 68.51 का है.

Oct 23, 2025 08:21 (IST)
IND vs AUS Live Score: एडिलेड में कैसा रहेगा मौसम

दूसरे वनडे में भी बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, बीते कुछ दिनों में एडिलेड में बारिश जरूर हुई है और बारिश के चलते भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन भी प्रभावित हुआ है.

Oct 23, 2025 08:19 (IST)
IND vs AUS Live Score: दोनों टीमें इस प्रकार है

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनोली, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा

Oct 23, 2025 08:18 (IST)
IND vs AUS Live Score: सीरीज बराबर करने उतरेगा भारत

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में खेला जाने वाला है. पर्थ में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. अब भारतीय टीम को दूसरे वनडे में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. दूसरे वनडे में भी सबकी नजर किंग कोहली पर होगी. कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में शानदार रहा है. इस मैदान पर कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाए हैं. विराट के अलावा रोहित शर्मा पर भी सबकी नजर रहेगी. दोनों बल्लेबाज पहले वनडे में फ्लॉप रहे थे. 

