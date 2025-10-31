खूब लड़ी मर्दानी...जेमिमा के शतक से भारत ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, मैच में बने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

India vs Australia ICC Womens ODI World Cup Semi Final All Record Broken: जेमिमा रोड्रिग्स ने सबसे बड़े मंच पर अपने जीवन की यादगार पारी खेली और उनकी नाबाद 127 रन की पारी की बदौलत भारत ने बृहस्पतिवार को महिला विश्व कप के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. अब दो नवंबर को फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा जिससे टूर्नामेंट को नया विजेता मिलेगा.

रोड्रिग्स 14 चौके जड़ित 134 गेंद की नाबाद शतकीय पारी ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड के शतक पर भारी पड़ गई जिससे भारत ने नौ गेंद रहते पांच विकेट पर 341 रन बनाकर महिला वनडे में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा कर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया.

भाग्य ने भी रोड्रिग्स का अच्छा साथ दिया जिन्हें कई बार जीवनदान मिला और उन्होंने इनका पूरा फायदा उठाते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर (89 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी निभाई जिसकी बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप के दो चरण में 15 मैच से चले आ रहे अपराजित अभियान को समाप्त किया. वहीं भारत की इस जीत में कई रिकॉर्ड बने.

मैच के दौरान टूटे बड़े रिकॉर्ड

भारत ने 339 रनों के लक्ष्य को हासिल कर महिला वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. यह महिला वनडे के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में विशाखापत्तनम में 331 का स्कोर चेज किया था.

भारत इससे पहले वर्ल्ड कप में कभी भी 200 से अधिक का सफल रन चेज नहीं कर पाया था. जबकि महिला वनडे में भारत का पिछला सबसे बड़ा सफल पीछा 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 रन का था.

यह वनडे विश्व कप के नॉकआउट - पुरुष या महिला - में 300 से अधिक के सफल रन चेज का पहला मौका भी है. इससे पहले सबसे सफल रन चेज नॉकआउट में 2015 हुए पुरुष वर्ल्ड कप में आया था, जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 298 रन बना दिए थे.

यह महिला और पुरुष वनडे में किसी भी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में 300 के सफल रन चेज का तीसरा मौका है. सबसे पहले यह कारनामा भारत ने 1998 में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप के तीसरे फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ किया था, जब उसने 315 रन बनाए थे. इसके बाद 2002 में नेटवेस्ट ट्राई-सीरीज फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन का पीछा किया था.

इस मैच में कुल 679 रन बने. यह महिला वनडे में किसी मैच में बने दूसरे सबसे अधिक रन है. इस सूची में पहले स्थान पर वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में हुए वनडे मैच है, जब कुल 781 रन बने थे.

339 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में 341 रन बनाए और मैच अपने नाम किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए यह किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस लिस्ट में पहले स्थान पर भारत ही है, जब उसने दिल्ली में हुए वनडे में ऑस्ट्रेलिया से मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए 369 रन बनाए थे.

इस मैच में कुल 14 छक्के लगे, जो महिला वनडे वर्ल्ड कप के किसी मुकाबले में लगे सबसे अधिक है.

जेमिमा ने नाबाद 127 रनों की पारी खेली, जो अब वनडे रन-चेज़ में भारत की महिलाओं के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम था, जिन्होंने पिछले महीने इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 125 रनों की पारी खेली थी. सफल लक्ष्य का पीछा करने में पिछला सर्वोच्च स्कोर 2017 विश्व कप के दौरान टॉनटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ मंधाना का 106* रन था.

2017 के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर के 171* रन के बाद, यह विश्व कप नॉकआउट में भारत के किसी बल्लेबाज का दूसरा शतक था. हरमनप्रीत के बल्ले से शतक पहले बल्लेबाजी करते हुए आया था. ऐसे में जेमिमा पहली भारतीय हैं, जिन्होंने नॉकआउट में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाया है.

जेमिमा और हरमनप्रीत ने तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की. जो महिला वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी जोड़ी द्वारा सबसे अधिक है.

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों ने 23.3 ओवर फेंके. उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 157 रन भी दिए. महिला वनडे में स्पिनरों द्वारा बिना विकेट लिए हुए फेंके गए ये सबसे अधिक ओवर हैं. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों द्वारा पिछला उच्चतम स्कोर 2012 में एससीजी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 ओवर था.

