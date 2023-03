2nd ODI India Probable XI: रोहित की होगी एंट्री तो इन दो खिलाड़ियों में से एक होगा प्लेइंग XI से बाहर, ऐसा बन रहा समीकरण

ऐसे में राहुल का बाहर बैठना मुश्किल होगा. वहीं, सूर्यकुमार यादव का फॉर्म इस समय खराब चल रहा है. सूर्या और ईशान पिछले कुछ समय से वनडे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो यकीनन एक चिंता का विषय बन पड़ा है. लेकिन सूर्या टीम इंडिया के एक्ट फैक्टर माने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड कप 2023 की रणनीतियों में शामिल हैं. ऐसे में उनको बाहर नहीं बैठाया जा सकता है. यानि रोहित के आने से ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है.

विकेटकीपर एक और रोहित का साथ देने के लिए ओपनर एक ही चाहिए

रोहित यदि दूसरा वनडे मैच खेलते हैं तो यकीनन ओपनिंग करेंगे. ऐसे में ईशान के लिए बाहर होने का खतरा बनेगा. क्योंकि टीम में एक ही ओपनर चाहिए, राहुल ने मध्यमक्रम में बल्लेबाजी कर फॉर्म में वापसी कर ली है. उन्होंन अर्धशतक ऐसे समय में लगाया जब टीम इंडिया मुश्किल में थी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट राहुल के लिए कोई फैसला नहीं करना चाहेगा.

हालांकि शुभमन भी केवल 20 रन ही बना पाए थे लेकिन जिस तरह का फॉर्म गिल ने टी-20, वनडे और टेस्ट में दिखाया है, ऐसे में उनका भी बाहर होना नामुमकिन लग रहा है. गेंदबाजी में बदलाव की संभावना न के बराबर है. यानि उमरान मलिक को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा.

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित इलेवन

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपिंग/बल्लेबाज), सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी

सूर्यकुमार की पिछली 10 वनडे पारियां

13 रन vs वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन

9 रन vs वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन

8 रन VS वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन

4 रन vs न्यूजीलैंड, ऑकलैंड

34* रन vs न्यूजीलैंड, हैमिल्टन

6 रन vs न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च

4 रन vs श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम

31 रन vs न्यूजीलैंड, हैदराबाद

14 रन vs न्यूजीलैंड, इंदौर

0 रन vs ऑस्ट्रेलिया, मुंबई

ईशान किशन की पिछली 5 वनडे पारियां

210 रन vs बांग्लादेश

5 रन vs न्यूजीलैंड

8 रन vs न्यूजीलैंड

17 रन vs न्यूजीलैंड

3 रन vs ऑस्ट्रेलिया

