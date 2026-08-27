भारतीय क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी अमीर, टीम इंडिया के पांच सबसे अमीर क्रिकेटर

India Top 5 Richest Cricketers: टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक अमीर क्रिकेटर है. इन खिलाड़ियों की कमाई सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तक सीमित नहीं रही है. क्रिकेट से मिलने वाली सैलरी के अलावा एडवरटाइजमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस और इनवेस्टमेंट ने कई भारतीय स्टार को बेहद अमीर बना दिया है. आइए जानते हैं भारतीय क्रिकेट से जुड़े पांच सबसे अमीर स्टार के बारे में, दिलचस्प बात ये है कि हमारी लिस्ट का आखिरी भारतीय भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अमीर है.

नंबर- 5: सौरव गांगुली की नेटवर्थ

हमारी लिस्ट में नंबर पांच पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का नाम आता है. गांगुली की कुल संपत्ति करीब 80 मिलियन डॉलर (लगभग 650-700 करोड़ रुपये) आंकी जाती है. क्रिकेट करियर के अलावा गांगुली ने ब्रांड एंडोर्समेंट, कमेंट्री, क्रिकेट प्रशासन और विभिन्न व्यावसायिक निवेशों के जरिए भी बड़ी संपत्ति बनाई है. कोलकाता के एक संपन्न कारोबारी परिवार से आने वाले गांगुली आज भारत के सबसे अमीर पूर्व क्रिकेटरों में शामिल हैं.

नंबर- 4: विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है?

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की अनुमानित नेटवर्थ 120 मिलियन डॉलर है, जोकि भारतीय रुपए में करीब 1,146 करोड़ रुपये होती है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज की कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट से आता है. कोहली दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों में भी गिने जाते रहे हैं.

नंबर- 3: करोड़ों के मालिक है एमएस धोनी

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अनुमानित नेटवर्थ 180 मिलियन डॉलर है, जोकि भारतीय रुपए में करीब 1,719 करोड़ रुपये होती है. टीम इंडिया को तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले धोनी की कमाई क्रिकेट के अलावा विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बिजनेस वेंचर्स से भी होती है. दिलचस्प बात ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार मजबूत बनी हुई है.

नंबर- 2: कितनी है सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ?

इस लिस्ट में नंबर दो पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है. Celebrity Net Worth के अनुसार सचिन की अनुमानित नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर है, जोकि भारतीय रुपए में करीब 1,910 करोड़ रुपये होती है. क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े नामों में शामिल सचिन ने अपने शानदार करियर के साथ-साथ विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए भी बड़ी संपत्ति बनाई है.

नंबर-1 पर सबसे अमीर क्रिकेटर कौन?

अगर सबसे अमीर क्रिकेटर की बात करें तो इस लिस्ट में पहला नाम आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे आर्यमान बिड़ला का है. सैलरी और नेटवर्थ ट्रैक करने वाली रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्यमान बिड़ला की कुल संपत्ति ₹70,000 करोड़ है. आर्यमन की इस संपत्ति के पीछे की वजह ये है कि वह भारत के सबसे प्रमुख औद्योगिक परिवारों में से एक से आते हैं. आर्यमान ने 2017-18 सीजन में मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. 2018 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स में ₹30 लाख में खरीदे जाने के बाद शामिल हुए. आदित्य बिड़ला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के चेयरमैन भी हैं. फिलहाल वह बिजनेस की दुनिया में एक्टिव हैं.

आखिरी स्टार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अमीर

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हमारी इस लिस्ट का सबसे आखिरी स्टार क्रिकेटर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की कुल नेटवर्थ से ज्यादा अमीर है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) दुनिया के बड़े क्रिकेट बोर्डों में शामिल है, लेकिन आर्थिक ताकत के मामले में यह BCCI तो छोड़ दीजिए बल्कि भारतीय स्टार क्रिकेटर्स से भी काफी पीछे है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PCB की अनुमानित नेटवर्थ करीब 458 करोड़ रुपये से 600 करोड़ रुपये के बीच है, जबकि सौरव गांगुली की कुल संपत्ति लगभग 650-700 करोड़ रुपये है.

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डिस्क्लेमर: इस स्टोरी में नेटवर्थ से जुड़े आंकड़े CelebrityNetWorth.com और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. NDTV इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है.