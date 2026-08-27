नदियां-पहाड़ नाराज, बार-बार दे रहे चेतावनी... नेपाल बाढ़ पर ग्लेशियर एक्सपर्ट ने याद दिलाई पूर्वजों वाली सीख

नेपाल के रसुवा इलाके में ग्लेशियर के टूटने और अचानक आई बाढ़ ने हिमालयी नदियों के किनारे बेतहाशा निर्माण कार्य से जुड़े खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. क्रायोस्फीयर (बर्फ और ग्लेशियर से जुड़े विज्ञान) के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि पहाड़ों पर रहने वाले पारंपरिक समुदाय अक्सर ज्यादा सुरक्षित रहते थे, क्योंकि वे अपने घर नदी के किनारों के बजाय नदी की घाटियों से काफी ऊंचाई पर बनाते थे.

चीन के चेंगदू से NDTV से बात करते हुए, काठमांडू (नेपाल) स्थित 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD) में क्रायोस्फीयर के सीनियर इंटरवेंशन मैनेजर डॉ. मोहम्मद फारूक आजम ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह आपदा बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन या ग्लेशियर के टूटने से शुरू हुई. इससे नीचे की ओर एक विनाशकारी बाढ़ आई, जिससे बुनियादी ढांचे, घरों, पुलों और पनबिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा.

नदियों से करीबी खतरनाक

हालांकि, वैज्ञानिक अभी भी घटनाओं के सटीक क्रम का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन फारूक ने कहा कि मौजूदा समझ के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटा, जिससे नदी प्रणाली में बाढ़ की लहरें उठने लगीं. यह एक मिश्रित आपदा है. उन्होंने कहा, "अब तक ऐसा लगता है कि यह बर्फ और चट्टानों का हिमस्खलन है. हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से ग्लेशियर का टूटना है." यह आपदा हाल के समय में हिमालय क्षेत्र की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक बन गई है. निचले इलाकों में हुई भारी तबाही के कारण इसकी तुलना भारत में फरवरी 2021 की चमोली आपदा और 2013 की केदारनाथ त्रासदी से की जा रही है. 2010 में लेह में आई बाढ़, 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ और ऐसी ही दूसरी आपदाओं से यह बात साफ होती है कि बाढ़ के मैदानों (फ्लड प्लेन्स) में किए गए निर्माण कार्य बाढ़ के खतरों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं. लेकिन तुरंत हुई तबाही से आगे बढ़कर, फारूक ने एक ऐसे सबक पर जोर दिया जिसे हिमालयी समुदायों और नीति-निर्माताओं ने बार-बार नजरअंदाज किया है. नदियां गतिशील होती हैं; उनके बहुत करीब या बाढ़ के मैदानों पर घर, बाजार और बुनियादी ढांचे बनाने से आपदा के समय खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है.

पहाड़ों पर रहने वाले कर रहे गलती

फारूक ने बताया कि पहाड़ों में रहने वाले मूल समुदायों को इस जोखिम की समझ कई आधुनिक योजनाकारों की तुलना में कहीं बेहतर थी.उन्होंने कहा, "अगर हम पुराने समय में हिमालय के मूल निवासियों को देखें, तो वे इन नदियों से दूर रहते थे. उनके घर हमेशा बहुत ऊंचाई पर होते थे." यह पारंपरिक समझ पीढ़ियों तक पहाड़ों के नाज़ुक इलाकों में रहने से विकसित हुई थी. गांव अक्सर ऊंची ढलानों और पहाड़ियों की चोटियों पर बसे होते थे, जहां लोग अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और मलबे के बहाव से सुरक्षित रहते थे. ये सब हिमालयी आपदाओं के साथ अक्सर होते रहते हैं. नीचे से पीने का पानी लाना हमेशा एक चुनौती होती थी, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे जोखिम कम हो जाता था.

हालांकि, आज तेजी से हो रहे विकास ने यहां का नजारा बदल दिया है.फारूक ने बताया कि बस्तियां अब तेजी से नदी के किनारों के पास और कुछ मामलों में तो नदी की धारा के ऊपर भी बन रही हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अब बस्तियां नदी के किनारों के बहुत पास और कभी-कभी नदियों के ऊपर भी बन रही हैं. वे नदी के ऊपर लटकते हुए खंभे और ढांचे बनाती हैं और वहां दुकानें व बाज़ार भी लगा लेती हैं." रासुवा में हुई तबाही इसी चिंता को और पुख्ता करती है. बाढ़ की जबरदस्त लहर ने नदी के बहाव की दिशा में मौजूद बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया, जिससे पनबिजली संयंत्रों, घरों और पुलों को नुकसान पहुंचा.फारूक के अनुसार, इस आपदा ने कई पनबिजली परियोजनाओं और बड़ी संख्या में घरों को प्रभावित किया, साथ ही नदी के पूरे इलाके में बने पुलों को भी नष्ट कर दिया.

हिमालय में जलवायु परिवर्तन

यह घटना ऐसे इलाके में हुई जो हिमालय में जलवायु परिवर्तन की वजह से पहले से ही बहुत संवेदनशील है. फारूक ने बताया कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तापमान बढ़ने की रफ्तार दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा तेज है. वैज्ञानिक इस घटना को 'ऊंचाई पर निर्भर वार्मिंग'कहते हैं. उन्होंने कहा, "हिमालय पर्वत श्रृंखला में ग्लोबल वार्मिंग की तुलना में तेजी से तापमान बढ़ रहा है." इसका असर पर्माफ्रॉस्ट (हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की परत) पर पड़ता है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर, बर्फ के मैदान और पहाड़ों की जमी हुई ढलानें ज्यादा अस्थिर होती जाती हैं. इसका मतलब है कि चट्टानें गिरने, ग्लेशियर टूटने, हिमस्खलन और अचानक बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है. रासुवा आपदा के मामले में, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि कई वजहों ने मिलकर काम किया होगा. शुरुआती अनुमान बताते हैं कि भूकंप ने शायद इसे शुरू करने का काम किया हो, लेकिन घटनाओं के सही क्रम के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है. फारूक ने कहा कि बर्फ का बहुत ज्यादा पिघलना और असामान्य रूप से गर्म मौसम भी अस्थिरता की वजह हो सकते हैं.

उन्होंने समझाया, "जब हिमालय में आपदाएं आती हैं, तो कई कारक एक साथ काम कर रहे होते हैं." शुरुआती जांच से एक अहम बात यह सामने आई है कि यह शायद पारंपरिक 'ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) नहीं था. वैज्ञानिकों को इसके स्रोत वाले इलाके में कोई बड़ी ग्लेशियर झील नहीं मिली है. इसके बजाय, अभी जो सबूत मिल रहे हैं, उनसे पता चलता है कि बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा घाटी में गिरा, जिससे यह जानलेवा बाढ़ आई. फिर भी, नीचे की तरफ रहने वाले लोगों के लिए इस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. नतीजा वही रहता है: पानी, मलबे, चट्टानों और गाद का तेजी से बढ़ता हुआ बहाव, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकता है. फारूक ने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर शुरुआती आपदा के गुजर जाने के बाद एक और बड़ी चिंता शुरू होती है. उनके अनुसार, बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद भी अचानक आई बड़ी बाढ़ का असर खत्म नहीं होता. इस तबाही से पहाड़ों की ढलानें कमजोर और अस्थिर हो सकती हैं, जिससे हफ्तों या महीनों तक बाद में और आपदाएं आने का खतरा बढ़ जाता है.

आपदा के बाद फिर जाना मौत

फारुक ने कहा, "इससे भी ज्यादा जरूरी बात है आपदा के बाद होने वाली दूसरी आपदा. जब नदी में अचानक बाढ़ आती है, तो किनारे की दीवारें और आस-पास का इलाका दूसरी बार होने वाले भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के लिए और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है." यह चेतावनी इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि लोग अक्सर मुख्य घटना के तुरंत बाद ही नुकसान वाली जगहों पर लौट आते हैं, यह सोचकर कि खतरा टल गया है. फारूक ने चेतावनी दी कि असल में स्थिति इसके उलट भी हो सकती है. बाढ़ ढलानों को काट सकती है, घाटी की दीवारों को अस्थिर कर सकती है और भारी मात्रा में तलछट (सेडिमेंट) को ढीला कर सकती है. यहां तक कि बारिश, स्थानीय स्तर पर ढलान का धंसना या हल्की भूकंपीय गतिविधि जैसी छोटी-छोटी वजहें भी भूस्खलन और दूसरी विनाशकारी घटनाओं को शुरू कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "यह इलाका परसों की तुलना में अब और भी ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में है. इसलिए, अगर कुछ भी होता है, भले ही वह बहुत छोटे पैमाने पर हो, तो नदी के बहाव की दिशा में आगे के इलाकों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है."

नेपाल के अधिकारियों ने पहले ही लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है. फारूक इस सावधानी का पुरजोर समर्थन करते हैं. रेड अलर्ट अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि मॉनसून के मौसम में लोगों को नदियों के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जलस्तर पहले से ही ऊंचा होता है और बाढ़ का कोई भी अतिरिक्त बहाव बहुत खतरनाक हो सकता है. हालांकि, लंबे समय के नजरिए से उनका मानना ​​है कि इसका समाधान सिर्फ़ आपातकालीन प्रतिक्रिया के बजाय बेहतर योजना बनाने में है. फारूक ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी मजबूत नीतियों की मांग की, ताकि बस्तियों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की योजना भू-वैज्ञानिक और जलवायु संबंधी खतरों की पूरी जानकारी के साथ बनाई जा सके. उन्होंने कहा, "हमें पूरे हिमालय क्षेत्र में जमीन के इस्तेमाल की बेहतर नीति की जरूरत है."

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उनकी चेतावनी सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है. हिमालय से निकलने वाली कई नदियां देशों की सीमाएं पार करती हैं और चीन, नेपाल और भारत में लाखों लोगों पर असर डालती हैं. आपदाएं राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानतीं. पहाड़ों की ऊंचाई पर आने वाली अचानक बाढ़ नीचे की ओर बहुत दूर तक जा सकती है, जिससे मूल घटना स्थल से दूर बसे समुदायों को भी खतरा हो सकता है. जैसे-जैसे जांचकर्ता रासुवा से मिली सैटेलाइट तस्वीरों और ज़मीनी डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, एक बात साफ होती जा रही है. यह त्रासदी सिर्फ ग्लेशियर के टूटने या पहाड़ी बाढ़ की घटना नहीं है. यह इस बात की याद भी दिलाती है कि जब घर, बाजार और बुनियादी ढांचे नदियों के करीब बनते हैं, तो वे खतरे के भी करीब आ जाते हैं. ऊंची जगहों पर घर बनाने की हिमालय की पुरानी परंपरा में भले ही आधुनिक इंजीनियरिंग न रही हो, लेकिन इसमें अक्सर पहाड़ी इलाकों के खतरों की गहरी समझ झलकती थी. गर्म होते हिमालय में, जहां चरम मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, वह पारंपरिक समझ भविष्य के लिए अहम सबक दे सकती है.

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