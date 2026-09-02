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भारत को मिली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, मुंबई और वडोदरा में होगा मुकाबला

ICC Women’s Champions Trophy 2027: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की कि पहला ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा. छह टीमों का पहला टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी तक मुंबई और वडोदरा में आयोजित किया जाएगा.

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भारत को मिली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, मुंबई और वडोदरा में होगा मुकाबला
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
IANS

ICC Women's Champions Trophy 2027:  इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आज घोषणा की कि पहली ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 भारत के शहरों मुंबई और वडोदरा में 14 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी. मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) और वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस अहम टूर्नामेंट के वेन्यू होंगे, जिसमें दुनिया की छह प्रमुख महिला क्रिकेट टीमें- ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका - हिस्सा लेंगी.

ये छह टीमें, जिन्होंने 6 जुलाई की क्वालिफिकेशन कट-ऑफ तारीख पर ICC महिला T20I टीम रैंकिंग में अपनी स्थिति के आधार पर क्वालिफाई किया था, राउंड-रॉबिन लीग में मुकाबला करेंगी, और टॉप दो टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी.

यह टूर्नामेंट मूल रूप से श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब इसे भारत में आयोजित किया जाएगा क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट जुलाई में ICC के वार्षिक सम्मेलन में बताए गए ज़रूरी सुधार कर रहा है.

फैसले को 2 सितंबर को ICC बोर्ड ने दी मंजूरी

ICC ने मेजबान चुनने के अपने तय मानदंडों के आधार पर तीन दावेदारों - बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका - का मूल्यांकन किया और भारत को वैकल्पिक मेज़बान के तौर पर चुनने की सिफारिश की. इस फैसले को 2 सितंबर को ICC बोर्ड ने मंज़ूरी दी.

ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा कि, 'ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत है. टूर्नामेंट के पहले संस्करण के तौर पर, यह दुनिया की बेहतरीन टीमों को एक जबरदस्त और उच्च-स्तरीय मुकाबले के लिए एक साथ लाएगा, साथ ही टीमों को रैंकिंग में ऊपर चढ़ने और वैश्विक मंच पर जगह बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन देगा.

'अब हर साल ICC का एक बड़ा महिला इवेंट होने से, हमारे पास महिला खेल, इसकी खिलाड़ियों और दुनिया भर में इसके प्रशंसकों के लिए बेहतर गति बनाने, ज़्यादा निरंतरता लाने और एक मज़बूत लय तैयार करने का एक बड़ा मौका है.' टिकट से जुड़ी जानकारी और ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 का पूरा शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा.

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