IND vs AFG: विराट-रोहित का रिकॉर्ड खतरे में, अफगानिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे के पास इतिहास रचने का मौका

Afghanistan vs India T20I: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तानी सौंपी गई है. यह सीरीज शिवम दुबे के लिए बेहद खास साबित हो सकती है. भारतीय ऑलराउंडर के पास इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा.

दरअसल, दुबे ने अब तक अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 7 छक्के लगाए हैं और यदि वह आगामी मुकाबले में 3 छक्के जड़ देते हैं तो विराट कोहली के 9 छक्कों के आंकड़े को पीछे छोड़ देंगे. वहीं पूरी तीन मैचों की सीरीज में 4 छक्के लगाने में सफल रहते हैं तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी उनके निशाने पर होगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 6 मैचों में 11 छक्के जड़े हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली 9 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि शिवम दुबे 5 मैचों में 7 छक्के लगाकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं. ऐसे में दुबे को विराट को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 3 और रोहित शर्मा की बराबरी या उनसे आगे निकलने के लिए 4 छक्कों की जरूरत है. उनकी मौजूदा फॉर्म और अटैकिंग बल्लेबाजी शैली को देखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ यह रिकॉर्ड टूटना बिल्कुल भी असंभव नहीं लग रहा है.

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रोहित शर्मा- 11 छक्के (6 मैच)

11 छक्के (6 मैच) विराट कोहली- 9 छक्के (6 मैच)

9 छक्के (6 मैच) शिवम दुबे- 7 छक्के (5 मैच)

7 छक्के (5 मैच) रिंकू सिंह- 6 छक्के (4 मैच)

6 छक्के (4 मैच) यशस्वी जायसवाल- 6 छक्के (3 मैच)

6 छक्के (3 मैच) केएल राहुल- 4 छक्के (2 मैच)

4 छक्के (2 मैच) हार्दिक पांड्या- 4 छक्के (2 मैच)

4 छक्के (2 मैच) सूर्यकुमार यादव- 4 छक्के (3 मैच)

4 छक्के (3 मैच) ऋषभ पंत- 3 छक्के (3 मैच)

3 छक्के (3 मैच) सुरेश रैना- 1 छक्का (2 मैच)

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर को दूसरा मुकाबला आयोजित होगा. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाना है. तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*.

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