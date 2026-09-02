Breaking News & LIVE Updates: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक बुधवार 2 सितंबर को होने वाली है. इस मीटिंग में राम मंदिर परिसर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. मंदिर की व्यवस्था को ज्यादा पेशेवर और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है.
'ये बहुत अच्छा कदम है, हम बहुत खुश हैं', CEO के होने वाले ऐलान पर बोले साधु-संत#RamMandirCEO | @RajputAditi pic.twitter.com/up8H9cdKGa— NDTV India (@ndtvindia) September 2, 2026
अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान पर फिर से बमबारी शुरू की.अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका के ये हमले IRGC की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हाल में की गई हमलों की कोशिशों के बाद किए गए हैं. इसके साथ, मिडिल ईस्ट में तनाव का नया दौर शुरू हो गया है.
LIVE UPDATES
Rahul Gandhi Nasik Visit: आज नासिक में राहुल गांधी का दौरा, बीजेपी कर रही विरोध
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के नासिक पहुंच रहे हैं. ऐसे में बीजेपी ने काले कपड़े पहन, काली पट्टी बांधकर राहुल गांधी के नासिक दौरे का विरोध किया है. “नारी वंदन विधेयक” का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने के खिलाफ नासिक बीजेपी प्रदर्शन कर रही है. जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के स्थानीय नेता शामिल हो रहे हैं.
(इनपुट- प्रांजल कुलकर्णी)
LIVE: राम मंदिर CEO बनने की रेस में कौन लोग?
राम मंदिर सीईओ बनने की दौड़ में तीन नाम आगे चल रहे हैं. प्रयागराज के पूर्व IPS राजेश पांडे और गोंडा के पूर्व IAS योगेश्वर मिश्रा दौड़ में सबसे आगे हैं. मूल रूप यूपी के प्रयागराज के रहने वाले राजेश पांडे उत्तर प्रदेश कैडर के 2003 बैच के IPS अधिकारी थे. वे प्रमोट होकर आईपीएस अधिकारी बने थे. 21 फरवरी 1989 को उन्हें यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया था. साल 2003 में वे आईपीएस बने.
राजेश पांडे 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी-इलेक्शन सेल के पद से रिटायर हुए थे. उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है. वे यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस के संस्थापक सदस्य रहे हैं.
कौन हैं पूर्व IAS योगेश्वर मिश्रा?
योगेश्वर राम मिश्रा उत्तर प्रदेश कैडर के 2005 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. उनका जन्म 8 मई 1964 को हुआ था. अपने पूरे करियर में उन्होंने जूनियर स्केल अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, विशेष सचिव और संभागीय आयुक्त सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया. उनकी सबसे हालिया नियुक्ति 18 मई 2023 से उत्तर प्रदेश के गोंडा में संभागीय आयुक्त के रूप में थी. उन्होंने भू-राजस्व विभाग में जनगणना संचालन निदेशक के रूप में भी कार्य किया है. योगेश्वर मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं का व्यापक अनुभव है.