विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs OMA: बुमराह-हार्दिक को आराम, फिर किसे मौका? भारतीय दिग्गज ने बनाई इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग 11

Aakash Chopra, India vs Oman: भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ओमान के खिलाफ मैच के लिए भारतीय टीम की परफेक्ट प्लेइंग 11 सुझाई है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs OMA: बुमराह-हार्दिक को आराम, फिर किसे मौका? भारतीय दिग्गज ने बनाई इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग 11
Aakash Chopra
  • भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण का आखिरी मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा
  • भारतीय टीम पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है इसलिए इस मैच का अंकतालिका पर कोई असर नहीं होगा
  • आकाश चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को आराम देने और नए खिलाड़ियों को मौका देने की सलाह दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Aakash Chopra, India vs Oman: एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला आज (19 सितंबर) भारत और ओमान के बीच अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला महज औपचारिकता भर रह गया है. क्योंकि भारतीय टीम पहले ही ग्रुप 'ए' से सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. ऐसे में ओमान के खिलाफ टीम इंडिया को जीत मिलती है या शिकस्त इसका कोई असर अंकतालिका पर नहीं पड़ने वाला है. शायद यही वजह है कि भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने आगामी मैच में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को आजमाने की सलाह दी है. 47 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि ओमान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका मिल सकता है. 

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'अर्शदीप को ये मैच खेला लो यार. दूसरा ये कि अबू धाबी में थोड़ा उछाल ज्यादा है. खुला मैदान है तो थोड़ा हवा वगैरह भी चलती है. ऐसे में क्या भारतीय टीम हार्दिक पंड्या को रेस्ट करा सकती है? पंड्या से अभी तक हम गेंदबाजी ही करा रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी तो आनी नहीं है. शिवम दुबे से ही निपटा ले रहे हो. अभी तक तो संजू सैमसन की भी बल्लेबाजी आई नहीं है. ऐसा करते हैं हार्दिक को रेस्ट करा देते हैं. ओमान के खिलाफ अर्शदीप को खेलाते हैं और राणा को भी खेलाते हैं. ये दोनों हमारे पेसर होंगे.'

चोपड़ा ने कहा, 'यकीन मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वालिफिकेशन में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. किससे आप कब भिड़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अगर आप अर्शदीप और राणा के साथ भी मैच खेलने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मैच हारने वाले हैं.'

ओमान के खिलाफ आकाश चोपड़ा की तरफ से चुनी गई भारतीय प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.

यह भी पढ़ें- एशिया कप में खेल रहे श्रीलंकाई क्रिकेटर के पिता का हुआ निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Aakash Chopra, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com