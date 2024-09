बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, जानें कौन करेगा कप्तानी और विकेटकीपिंग

India retain same squad for 2nd Test against Bangladesh: चेन्नई टेस्ट फतह करने के बाद टीम इंडिया का बांग्लादेश के साथ दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कानपुर में है. आगामी मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है. बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम इसी स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगी. यानी दूसरे मुकाबले में भी टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे. इसके अलवा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर रहेगी.

दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल.

पहले टेस्ट में भारतीय धुरंधरों ने बांग्लादेश को 280 रनों से पीटा

जारी सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच चेन्नई में खेला गया. जहां भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 280 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है.

मैच के दौरान ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का जलवा रहा. उन्होंने शतकीय पारी के साथ दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया है.

यही नहीं मैच के दौरान युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ-साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शतक लगाने में कामयाब रहे. इसके अलावा यशसवी जायसवाल और रवींद्र जडेजा के बल्ले से अर्धशतक देखने को मिला.

जडेजा ने मुकाबले के दौरान दोनों पारियों में मिलाकर कुल 5 विकेट भी चटकाए. यही नहीं इन गेंदबाजों के अलावा बुमराह, सिराज और दीप का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा.

यह भी पढ़ें- रविचंद्रन अश्विन ने कर्टनी वॉल्श का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मचाया हाहाकार, चेन्नई टेस्ट में बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड