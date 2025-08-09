विज्ञापन
मेघालय के गांव पर बांग्लादेश से घुसे हथियारबंद गैंग का हमला, एक व्यक्ति को चाकू मारे, BSF अलर्ट

बांग्लादेश से आए करीब 9 लोगों के गैंग ने आधी रात के बाद मेघालय सीमा से 8-10 किमी दूर रोंगदोंगाई में गांव घुसपैठ की और एक गांववाले को चाकू मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है.

  • मेघालय के दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के एक गांव में बांग्लादेशी हथियारबंद गिरोह ने घुसपैठ की.
  • गिरोह ने गांव में एक व्यक्ति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. भीड़ आने पर भाग गए.
  • गिरोह में बांग्लादेशी पुलिस कॉन्स्टेबल के शामिल होने का शक है. एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है.
मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर उस समय तनाव बढ़ गया, जब बांग्लादेश से आए एक हथियारबंद गिरोह ने न सिर्फ भारतीय सीमा में घुसपैठ की बल्कि एक गांव में एक शख्स को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) को हाई अलर्ट पर रखा गया है. पुलिस ने इस मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

आधी रात को गांव पर बोला धावा

ये घटना शुक्रवार को आधी रात के बाद मेघालय के दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के एक दूरदराज के गांव रोंगदोंगाई में हुई. यह गांव बांग्लादेश सीमा से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है. मेघालय पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार तड़के करीब नौ बांग्लादेशी नागरिकों का एक गिरोह अवैध रूप से सीमा पार करके भारतीय इलाके में घुस आया. इन बदमाशों ने गांव में घुसकर बालसरंग ए. मराक नाम के व्यक्ति पर हमला किया और चाकू मारकर घायल कर दिया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेशी हमलावरों के पास बंदूक समेत कई हथियार थे. इस हमले के बाद गांववालों ने शोर मचाया और बदमाशों को खदेड़ने की कोशिश की. भीड़ आती देख बदमाश भागने पर मजबूर हो गए. माना जा रहा है कि इस गैंग में बांग्लादेश पुलिस का एक कॉन्स्टेबल भी कथित तौर पर शामिल था. उसका आईकार्ड मौके से बरामद किया गया है.

हथकड़ी समेत कई संदिग्ध सामान बरामद 

हमलावरों के भागने के बाद गांववालों को घटनास्थल पर कई संदिग्ध चीजें मिलीं. इनमें एक बांग्लादेशी पुलिस कॉन्स्टेबल का पहचान पत्र और बांग्लादेशी रुपये शामिल थे. गांववालों ने इन चीजों को पुलिस को सौंप दिया. बाद में, पुलिस को मौके से और चीजें भी मिलीं, जिनमें हथकड़ी, एक मैगज़ीन कवर, पिस्तौल रखने का होल्स्टर, रेडियो सेट, मोबाइल फोन, चेहरे के मास्क, कुल्हाड़ी और तार कटर शामिल हैं.

एक दिन पहले भी हुई थी घुसपैठ

इससे एक दिन पहले आठ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों ने बागली इलाके में पत्थर की एक खदान में घुसपैठ की थी. हालिया घटना के बाद, बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीमावर्ती इलाकों में गश्त तेज कर दी है. बीएसएफ सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है और उससे कड़ी पूछताछ चल रही है. 

Meghalaya Border, Bangladesh Border, Border Security Force BSF
